建设都市圈 青年在行动

昨日，由洛阳市委宣传部、洛阳市文明办、共青团洛阳市委联合举办的“青年友好型城市系列宣传·青年看洛阳”活动举行“看河洛青年多彩生活”专场。

昨日，由洛阳市委宣传部、洛阳市文明办、共青团洛阳市委联合举办的“青年友好型城市系列宣传·青年看洛阳”活动举行“看河洛青年多彩生活”专场。活动通过融媒体文图直播吸引10余万名网友在线体验。

在洛阳上学的焦作孟州籍学生刘又铭与近20名各界青年代表一起，探访洛阳体育公园，观看射击、田径、自行车训练，体验激情四射的青春活力；走进中浩德控股集团，参观党建长廊、青年之家，感受创新创业的蓬勃脉动；深入洛邑古城“夜间青年之家”，观看夜间精彩演艺，品味多姿多彩的时尚生活。“洛阳的文化氛围、生活氛围、创新氛围越来越浓，宜居宜业，活力四射，对洛阳都市圈青年人的吸引力越来越强！”刘又铭点赞说。

出台首个博士后专项支持政策，为企事业单位引才育才提供最大支持、为博士后来洛留洛展示最大诚意、为博士后安心科研提供最全保障；出台《住房公积金助力青年友好型城市建设工作措施》，青年人才用住房公积金购房最高可贷60万元；瀍河区推出“五大”优惠政策，着力建设“青年友好型城市先行区”；老城区推出免除企业房租、提供创新创业补贴、帮助企业解决融资难题、开通创新服务直通车等十项措施，为青年创业大厦进驻企业保驾护航……近段时间，一项项洛阳建设青年友好型城市的支持政策，受到洛阳都市圈内青年群体高度关注，大家纷纷表示，对洛阳打造青年友好型城市充满期待。