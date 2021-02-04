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洛阳着力集聚科技创新资源 为都市圈建设注入强劲动力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.11 20:31

　　近日，《洛阳都市圈(洛阳—平顶山)科技创新券互认机制实施管理办法(试行)》正式印发，洛阳、平顶山两地的研发机构、科技型中小企业可跨区域选择合作单位，共享科技创新资源，推动实现科技成果跨区域转移转化。

　　创新是引领发展的第一动力。洛阳坚持以创新引领发展，推进区域科技创新资源开放共享，集聚科技创新资源，全面激发创新活力，着力打造成聚合各类创新资源的“强磁场”，为洛阳都市圈建设注入强劲动力。

　　创新的力量，来源于优良的生态。围绕洛阳都市圈建设，洛阳市正探索建立以洛阳为中心，联合平顶山、三门峡、济源等地的洛阳都市圈“科技创新券”互认机制。该机制是在洛阳都市圈范围内的各市科技创新券政策不变的前提下，各市科技创新券兑现评审结果互相认可，并对跨区域合作的科技型中小企业和研发机构进行奖励，从而鼓励洛阳都市圈范围内的研发机构、科技型中小企业科技创新合作。

　　下一步，洛阳市将积极开展洛阳都市圈区域间“科技创新券”互用互认试点，推动区域联动创新发展。同时，加快省科技金融结合试点市建设，进一步优化“科技创新券”“科技贷”“天使基金”等产品，进一步拓宽科技型企业融资渠道，以金融创新助推科技创新，着力打造洛阳都市圈科技金融创新中心。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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