他用一生守望河洛文化！著名文史研究专家徐金星病逝

他是洛阳著名的文史研究专家，长期关注并致力于洛阳古代都城遗址的保护研究；他是传承弘扬河洛文化的积极倡导者、热心推动者和身体力行者；他开拓了客家文化研究的新领域，让海内外客家人深入了解“客家祖根地”洛阳；他诲人不倦、甘为人梯，用严谨的学术造诣、高尚的品德修养，成为洛阳文史界的一面旗帜……

他是洛阳著名的文史研究专家，长期关注并致力于洛阳古代都城遗址的保护研究；他是传承弘扬河洛文化的积极倡导者、热心推动者和身体力行者；他开拓了客家文化研究的新领域，让海内外客家人深入了解“客家祖根地”洛阳；他诲人不倦、甘为人梯，用严谨的学术造诣、高尚的品德修养，成为洛阳文史界的一面旗帜……

他，就是被誉为“洛阳文史活辞典”的徐金星。5月7日18时59分，这位德高望重的老人与世长辞，享年82岁。

挚爱文博，坚守一线30年

徐金星1942年出生于偃师，1967年从河南大学历史系毕业，于1973年3月调至洛阳博物馆工作，从此开始了自己挚爱一生的文博事业。

当时，洛阳博物馆正在筹建中州中路的文物陈列馆，急需专业人才。徐金星到岗后，除完成接待、讲解任务外，还参加了“洛阳出土文物陈列”的搬迁与展出规划设计工作，撰写出版了《洛阳历史简介》《洛阳出土文物陈列简介》等书籍。

5年后，徐金星被调至白马寺汉魏故城文物管理所，其间担任所长17年，直至2003年退休。当时，为迎接白马寺对外开放，徐金星牵头编制了寺内的文物展览、古建修复、绿化等全面规划，并撰写了白马寺概况和各个殿堂的说明。在白马寺开放后，他还撰写了《白马寺》一书。1980年，该书由文物出版社出版，这是关于白马寺的首本科普读物。

文物保护工作是孤独枯燥的。从1973年到2003年，徐金星坚守在文博工作、田野文物保护工作一线30年，他心无旁骛做研究，对汉魏洛阳故城和白马寺的保护付出巨大精力。“那时可苦得很嘞！”徐金星曾回忆：“在那个年代，整个白马寺镇就几部电话，每天晚上都是头顶一轮明月、耳听蝉鸣鸟叫睡着的。”在这样的环境中，徐金星与古迹遗址默默“对话”，和同事们积累、探索出了一套在当时具有开创性、科学完备的大遗址保护思路。

1994年，徐金星主持编制了第一部《汉魏洛阳故城文物档案》，共约75万字，被河南省文物局评为“优秀保护档案”。1995年至1996年，他领衔起草了《汉魏洛阳故城保护规划》《洛阳市汉魏故城保护管理办法》，为汉魏洛阳故城的依法保护、科学保护、永续保护及申报丝绸之路世界文化遗产奠定了基础。

1999年，他主持了汉魏洛阳故城第一个文物保护工程——永宁寺塔基遗址保护展示工程，开创汉魏洛阳故城大遗址保护先河。由他倡导成立的汉魏洛阳故城保护管理委员会，开启了保护管理的新模式，对遗址的保护起到积极作用。2000年，他主编大型文集《汉魏洛阳故城研究》，收录了50年来文物考古部门的发掘报告及专家学者的论文，是国内外关于汉魏洛阳故城研究的第一部完备文集，为汉魏故城的研究保护提供了科学翔实的基础资料。

如今，徐金星期盼多年的汉魏故城遗址博物馆正加紧建设。“今年10月，博物馆将建成开放，徐老师的众多研究成果也将体现在其中。”洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心主任吕劲松说，徐老师虽没能亲眼看到博物馆建成开放，但他为文博事业所做的努力将永远镌刻在大遗址保护的发展历程中。