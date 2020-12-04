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洛阳10名个人1个团队入选全省林业科技创新人才和团队名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.01 16:04

　　日前，河南省林业局分别公布了首批林业科技创新人才和团队名单，以及2021年度最美林业科技工作者和林草乡土专家名单。作为全省林业生态大市，洛阳共有10名个人和1个团队入选全省“大名单”。

　　第一批河南省林业科技创新领军人才(1人)

　　河南科技大学从事牡丹生理生态与分子生物学研究的郭丽丽

　　第一批河南省林业创新团队(1个)

　　河南科技大学牡丹高效培育有综合利用科技创新团队

　　河南省最美林业科技工作者(4人)

　　洛阳市林业工作站 杨彦利

　　黄河湿地孟津管理中心 马朝红

　　国有吕村林场 郭志民

　　新安林业园艺技术指导站 付晓

　　【河南省林草乡土专家(5人)】

　　栾川林业技术服务站 李红喜

　　国有全宝山林场 贺超峰

　　宜阳县林业局 马小峰

　　嵩县林业局 董建伟

　　嵩县林业局 任会林

　　洛阳市林业局负责人表示，做好林业科技工作，是坚持以创新引领发展、推进生态文明建设的重要内容，将聚焦黄河流域生态保护和推进林业现代化建设，加快完善林业科技创新体系，培养更多林业科技领军人才、乡土专家，加快林业科技成果转化，促进林业高质量发展和林区群众增收致富。(洛报融媒记者 白云飞 文/图 通讯员 徐蕾)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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