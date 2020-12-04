洛阳10名个人1个团队入选全省林业科技创新人才和团队名单

日前，河南省林业局分别公布了首批林业科技创新人才和团队名单，以及2021年度最美林业科技工作者和林草乡土专家名单。作为全省林业生态大市，洛阳共有10名个人和1个团队入选全省“大名单”。

日前，河南省林业局分别公布了首批林业科技创新人才和团队名单，以及2021年度最美林业科技工作者和林草乡土专家名单。作为全省林业生态大市，洛阳共有10名个人和1个团队入选全省“大名单”。 日前，河南省林业局分别公布了首批林业科技创新人才和团队名单，以及2021年度最美林业科技工作者和林草乡土专家名单。作为全省林业生态大市，洛阳共有10名个人和1个团队入选全省“大名单”。 第一批河南省林业科技创新领军人才(1人) 河南科技大学从事牡丹生理生态与分子生物学研究的郭丽丽 第一批河南省林业创新团队(1个) 河南科技大学牡丹高效培育有综合利用科技创新团队 河南省最美林业科技工作者(4人) 洛阳市林业工作站 杨彦利 黄河湿地孟津管理中心 马朝红 国有吕村林场 郭志民 新安林业园艺技术指导站 付晓 【河南省林草乡土专家(5人)】 栾川林业技术服务站 李红喜 国有全宝山林场 贺超峰 宜阳县林业局 马小峰 嵩县林业局 董建伟 嵩县林业局 任会林 洛阳市林业局负责人表示，做好林业科技工作，是坚持以创新引领发展、推进生态文明建设的重要内容，将聚焦黄河流域生态保护和推进林业现代化建设，加快完善林业科技创新体系，培养更多林业科技领军人才、乡土专家，加快林业科技成果转化，促进林业高质量发展和林区群众增收致富。(洛报融媒记者 白云飞 文/图 通讯员 徐蕾)