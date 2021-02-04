洛阳市政协组织和统战部门充分发挥优势 助力洛阳都市圈建设

“未来，伏牛山全域旅游示范区将成为生态旅游的样板。”今年3月16日，“助推洛阳、平顶山伏牛山全域旅游示范区建设”调研组在栾川召开座谈会，这是调研组成员发言时的共同心声。

“未来，伏牛山全域旅游示范区将成为生态旅游的样板。”今年3月16日，“助推洛阳、平顶山伏牛山全域旅游示范区建设”调研组在栾川召开座谈会，这是调研组成员发言时的共同心声。

值得一提的是，这个调研组由洛阳市政协与平顶山市政协的政协委员等共同组成。这次调研活动，也是洛、平两地政协首次围绕洛阳都市圈建设开展的联合履职。

省委、省政府从全省发展大局出发，围绕发挥洛阳副中心城市引领作用，在更大范围内统筹资源要素打造高质量发展共同体，提出规划建设洛阳都市圈，推动洛阳、平顶山、焦作、三门峡、济源5市一体化发展。

在加快推动洛阳都市圈建设征程中，我市政协组织和统战部门积极发挥优势，通过专题调研、远程协商等方式，建睿智之言、献务实之策，凝聚智慧和力量，为洛阳都市圈建设作出了贡献。

“建设洛阳都市圈，是遵循发展规律的重大举措，是提升洛阳综合实力的迫切需要，我们政协组织要发挥作用，为都市圈建设添砖加瓦。”市政协经济委员会主任王建军介绍，助推洛阳、平顶山伏牛山全域旅游示范区建设，是我市政协主动对接平顶山市政协开展联合履职、助力洛阳都市圈建设的一次生动实践。

据介绍，此次两地政协联合调研组先后前往嵩县、栾川县、汝阳县、鲁山县等地，对洛阳市伏牛山旅游产业发展总体情况、两地伏牛山全域旅游联动融合发展等工作开展情况，以及存在的问题及制约因素等进行了实地调研，并对伏牛山全域旅游示范区建设提出意见和建议。

今年4月2日，我市政协又与平顶山市政协利用网络视频形式进行远程协商，深入了解伏牛山全域旅游示范区建设存在的问题，收集意见建议。由我市政协主导的这一活动，得到了平顶山市政协的大力支持和赞赏。平顶山市政协副主席王著说，这一活动的开展，是实现洛阳、平顶山两市区域联动发展的有益探索，必将对洛阳都市圈建设起到强有力的支撑作用。

加快洛阳都市圈建设，我市政协组织和政协委员积极履职，真正发挥了参谋助手作用。去年5月29日，市政协调研组赴济源，围绕交通、文旅、工业产业等方面开展调研；今年3月18日，济源市政协考察团来洛，围绕机场及城市轨道交通规划建设进行考察……去年以来，市政协多次与洛阳都市圈城市政协组织开展联合调研、视察等活动，提出多条意见建议，为“洛济33条”“洛平30条”“洛三32条”等融合联动发展措施的实施提供了支撑。

在洛阳都市圈建设中，我市统战部门充分发挥统一战线人才荟萃、智力密集、资源丰富、联系广泛的优势，争做学习洛阳都市圈发展规划的引领者、宣传洛阳都市圈发展规划的先行者、落实洛阳都市圈发展规划的推动者。

青年因城市而聚，城市因青年而兴。高水平建设洛阳都市圈离不开强有力的人才支撑，打造人才高地、形成人才强磁场至关重要。前不久，我市统战部门围绕引导留学人员服务洛阳都市圈建设进行了专题调研。

此次调研根据清洛基地近年来在创新机制、加速人才集聚方面的经验做法，提出要以科技创新为引领，引导归国留学人员助力洛阳都市圈建设。在引才方式上多措并举，通过“以才引才”“项目聚才”“柔性汇才”“设点链才”，吸引海外留学人员，特别是高层次人才投身于洛阳都市圈建设。

既要“引得来”，更要“留得住”。随着洛阳都市圈的发展，不仅要利用都市圈效应吸引留学人员，同时要留住留学人员助力都市圈建设。面对这项长期任务，全市统战部门将进一步加强留学人员回国服务体系建设，为留学人员回国工作、为国服务、回国创业提供服务和支持。（记者 郭飞飞 李三旺 通讯员 冯波 陈振豪 杨慧丽）