洛阳28个村入围河南第六批传统村落名录 数量全省第二

河南省第六批传统村落名录正式公布，洛阳市共有偃师区山化镇寺沟村等28个村名列其中，总量位居全省第二位。

河南省第六批传统村落名录正式公布，洛阳市共有偃师区山化镇寺沟村等28个村名列其中，总量位居全省第二位。

洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，河南省第六批传统村落名录由省住建厅、省文旅厅、省文物局、省财政厅、省自然资源厅、省农业农村厅等部门联合评选，全省一共有224个村落上榜。洛阳市此次入围的村庄包括：偃师区山化镇寺沟村、市洛宁县下峪镇前上庄村、洛宁县下峪镇岔上村、孟津区白鹤镇铁谢村、汝阳县蔡店乡山上村、嵩县白河镇马路魁村、嵩县白河镇上河村、嵩县白河镇瓦房村、嵩县车村镇黄水村、嵩县车村镇明白川村、嵩县车村镇水磨村、嵩县大章镇万村村、嵩县大章镇东沟村、嵩县德亭镇佛泉寺村、嵩县德亭镇老道沟村、嵩县德亭镇龙王庙村、嵩县德亭镇大王沟村、嵩县闫庄镇冉扒村、嵩县德亭镇小王沟村、嵩县黄庄乡三合村、嵩县木植街乡栗盘村、嵩县九皋镇长庄村、新安县北冶镇西地村、新安县仓头镇曲墙村、新安县石井镇黑扒村、新安县正村镇石泉村、伊川县江左镇上王村、宜阳县高村镇温村。