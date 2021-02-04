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突出问题导向落实惠企政策 以富民为导向推进乡村振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.28 08:24

　　27日，市委常委、秘书长王军带领有关部门负责同志到孟津区，调研“万人助万企”活动联系分包的重点企业和乡村振兴工作。

　　王军一行先后来到三杰节能新材料股份有限公司、杭萧钢构(河南)有限公司、洛阳市农发农业科技有限公司，详细了解企业发展中遇到的困难问题，逐项研究解决措施，帮助企业有效破解急难愁盼问题，聚精会神推动企业发展。他指出，各级领导干部要躬身入局、深入一线，听实话、察实情、办实事，突出问题导向，紧盯资金紧张、土地供应不足等问题，做精做细企业服务，落实落细惠企政策，充分激发市场主体潜能，推进企业转型发展高质量发展。企业要把改革创新摆在重要战略位置，以更大的格局、更长远的眼光明确自身定位，紧盯行业前沿，谋求更大发展，有条件的企业要加快上市步伐，不断提升市场竞争力，形成追赶超越新优势。

　　王军还深入送庄镇送庄社区调研乡村振兴工作。他指出，要认真落实市委“151”工作部署，坚持以富民为导向，以产业为核心，确保乡村振兴重点任务落实落细。要以乡贤返乡创业为抓手发展乡村产业，以乡村运营为抓手推进乡村建设，激活乡村新业态新模式。要持续深化“三变”改革，有效盘活乡村资源，不断发展壮大村级集体经济，带动农民持续增收致富。（记者 郭飞飞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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