新安县寺坡山村利用传统村落优势　大力发展旅游经济（同心奔小康）

寺坡山村，地处新安县石井镇西南部山区，曾是该镇三个深度贫困村之一。2015年，因独特的石头民居风貌和历史文化，获评国家首批、河南省第二批传统古村落。

传统民居

守了50多年老村的老马，最近的心情如同村道旁盛开的月季——乐开了花。

老马名叫马红北，是新安县石井镇寺坡山村党支部书记。

寺坡山村，地处新安县石井镇西南部山区，曾是该镇三个深度贫困村之一。2015年，因独特的石头民居风貌和历史文化，获评国家首批、河南省第二批传统古村落。

脱贫后，村子利用传统古村落优势，迅速成为当地的旅游新生力量。今年5月1日，寺坡山传统村落旅游休闲度假区正式开门迎客，首日就迎来了客流高峰，还吸引了全国百家媒体现场采风报道。

这一天，老马等了将近5年。原来，早在2016年9月，寺坡山村就与河南幸福建设集团有限公司(以下简称幸福集团)合作，进行整村旅游开发。历经3年建设，寺坡山村成为一个集民居参观、赏自然山水、体民俗休闲于一体的传统文化旅游区。

古意盎然的石头民居、富有特色的乡村大锅台食堂、设施齐全的游客服务中心……如今，寺坡山村面貌焕然一新，老马每天都乐呵呵的。

“走，带你去看看我们的星空云舍！”昨日，老马带着记者一路步行到山顶。