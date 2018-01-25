洛阳76个省级以上传统村落将统一挂牌保护

今日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，洛阳将全面开展传统村落挂牌保护工作，对25个国家级传统村落、51个省级传统村落名录村落逐一挂牌，加强传统村落的保护利用传承。

今日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，洛阳将全面开展传统村落挂牌保护工作，对25个国家级传统村落、51个省级传统村落名录村落逐一挂牌，加强传统村落的保护利用传承。

“传统村落蕴藏着丰富的历史信息和文化景观，是中国农耕文明留下的最大遗产。”洛阳市住建局相关负责人介绍，能够进入传统村落名录的都是村落形成较早，具有一定历史、有遗迹、保存基本完整、人们生活过或正在生活的村庄。其中，每个村都有一定数量保存较为完整的传统建筑、乡土建筑、文物古迹，能较完整体现一定历史时期的传统风貌。同时，传统村落在选址和格局保持传统特色，村落格局鲜明体现有代表性的传统文化，都反映了一个区域的特定历史文化背景、生产生活方式。

“十三五”以来，洛阳市高度重视传统村落保护，共申报国家级、省级传统村落5批76个，已获批国家级传统村落25个、省级51个，为全市传统村落保护累计争取国家(省)财政补助资金9960万元。其中，洛宁县15个(含国家级5个)；偃师市4个；孟津县13个(含国家级5个)；新安县10个(含国家级5个)；宜阳县1个(含国家级1个)；汝阳县8个(含国家级1个)；栾川县8个(含国家级2个)；嵩县11个(含国家级6个)；洛龙区4个；伊川县2个。

眼下，洛阳市不少传统村落都在积极加快保护修缮和利用的步伐。以首批入选“中国传统村落”名录的城村为例。该村位于洛宁县城北30公里，保存有始建于清朝嘉庆元年的张家大院，现存较为完整的39所四合院、72间四重院，保存较好的宅院213间。日前，记者在洛宁县城村看到，村内依托保护较好的宅院建设了家风家训馆，并正在利用上级补助资金对接客厅等重要核心区进行修缮性保护。同时，该村还积极做好剪纸、龙灯舞等非物质文化遗产的保护传承。

此外，栾川县火神庙村、大王庙村，嵩县石场村、程村，新安县甘泉村、孙都村、寺坡山村等一批传统村落也正在倾力推进保护修缮，对传统村落开展“活态传承”和“活化利用”。

洛阳市住建局相关负责人介绍，将由各县(市)区住建部门统一按照住建部、省住建厅要求制作标牌，确保在11月底前为76个国家级、省级传统村落完成挂牌。下一步，将以76个传统村落挂牌为契机，全面加强传统村落保护，科学适度发展利用，并争取更多符合条件的村落列入国家(省)级传统村落名录。同时，还将严格按照国家有关要求，加强传统村落进入和退出的管理机制，对于不符合标准、保护工作开展不力的进行警示、退出。(洛报融媒记者 李东慧 通讯员 宋新成)