洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳76个省级以上传统村落将统一挂牌保护
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-03 17:29

　　今日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，洛阳将全面开展传统村落挂牌保护工作，对25个国家级传统村落、51个省级传统村落名录村落逐一挂牌，加强传统村落的保护利用传承。

　　“传统村落蕴藏着丰富的历史信息和文化景观，是中国农耕文明留下的最大遗产。”洛阳市住建局相关负责人介绍，能够进入传统村落名录的都是村落形成较早，具有一定历史、有遗迹、保存基本完整、人们生活过或正在生活的村庄。其中，每个村都有一定数量保存较为完整的传统建筑、乡土建筑、文物古迹，能较完整体现一定历史时期的传统风貌。同时，传统村落在选址和格局保持传统特色，村落格局鲜明体现有代表性的传统文化，都反映了一个区域的特定历史文化背景、生产生活方式。

　　“十三五”以来，洛阳市高度重视传统村落保护，共申报国家级、省级传统村落5批76个，已获批国家级传统村落25个、省级51个，为全市传统村落保护累计争取国家(省)财政补助资金9960万元。其中，洛宁县15个(含国家级5个)；偃师市4个；孟津县13个(含国家级5个)；新安县10个(含国家级5个)；宜阳县1个(含国家级1个)；汝阳县8个(含国家级1个)；栾川县8个(含国家级2个)；嵩县11个(含国家级6个)；洛龙区4个；伊川县2个。

　　眼下，洛阳市不少传统村落都在积极加快保护修缮和利用的步伐。以首批入选“中国传统村落”名录的城村为例。该村位于洛宁县城北30公里，保存有始建于清朝嘉庆元年的张家大院，现存较为完整的39所四合院、72间四重院，保存较好的宅院213间。日前，记者在洛宁县城村看到，村内依托保护较好的宅院建设了家风家训馆，并正在利用上级补助资金对接客厅等重要核心区进行修缮性保护。同时，该村还积极做好剪纸、龙灯舞等非物质文化遗产的保护传承。

　　此外，栾川县火神庙村、大王庙村，嵩县石场村、程村，新安县甘泉村、孙都村、寺坡山村等一批传统村落也正在倾力推进保护修缮，对传统村落开展“活态传承”和“活化利用”。

　　洛阳市住建局相关负责人介绍，将由各县(市)区住建部门统一按照住建部、省住建厅要求制作标牌，确保在11月底前为76个国家级、省级传统村落完成挂牌。下一步，将以76个传统村落挂牌为契机，全面加强传统村落保护，科学适度发展利用，并争取更多符合条件的村落列入国家(省)级传统村落名录。同时，还将严格按照国家有关要求，加强传统村落进入和退出的管理机制，对于不符合标准、保护工作开展不力的进行警示、退出。(洛报融媒记者 李东慧 通讯员 宋新成)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·要和水银体温计告别 今后量体温该用啥
  • ·65岁的他“感冒”没两天 竟然腰痛难忍
  • ·全身“油光光” 她出生时只有980克
    		•
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏...
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
        深秋天渐寒，游赏去何方？不要远，只要景美；不要近，只要野趣；不要人多，只要清静。这样的地方哪里有？走...
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
  • ·自己制奶茶 真正无添加
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
    		•
    		 
    新闻排行
  • 李亚调研黄河生态廊道建设并主持召开...
  • 《我的父亲焦裕禄》在洛开拍 李雪健任...
  • 课后服务咋做？洛阳这些中小学送经验
  • 区委书记们谈如何学习贯彻党的十九届...
  • 安思泰石塔：见证中西交流 朝露一珠而...
  • 警匪片里的场景在他家上演！为洛阳好...
  • 从洛阳宫到神都（洛阳紫微城往事）
  • 101岁老人蔡秀英：不爱与人争短长 粗...
  • 特色商业街夜色美 洛阳传统街区焕发生机
  • 关注消防 生命至上！洛阳119消防宣传...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月2日
  • · 孩子打过流感疫苗为何还是感冒发烧了？
    • 精彩图片
    101岁老人蔡秀英：不爱...
    关注消防 生命至上！洛...
    特色商业街夜色美 洛阳...
    洛阳综合保税区海关卡...
    精彩热帖

    洛宜河畔 粉红佳人

    王城秋色

    隋唐植物园

    高空维护
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605