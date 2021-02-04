捧得“金头盔”！洛阳消防装备维护员李闯获全国大赛冠军

说起消防英雄，除了冲锋在前的战斗员，还有一群“幕后英雄”——他们是被称为“装备医生”的消防装备维护员。近日，来自我市消防救援部门，28岁的李闯在首届全国消防行业职业技能大赛上，从众多行业佼佼者中脱颖而出，荣获消防装备维护员竞赛项目冠军。

说起消防英雄，除了冲锋在前的战斗员，还有一群“幕后英雄”——他们是被称为“装备医生”的消防装备维护员。

近日，来自我市消防救援部门，28岁的李闯在首届全国消防行业职业技能大赛上，从众多行业佼佼者中脱颖而出，荣获消防装备维护员竞赛项目冠军。



全国6个“金头盔”，咱洛阳有一个

10月28日至31日，首届全国消防行业职业技能大赛在江苏南京举行。据了解，全国消防行业职业技能大赛是国家级一类职业技能大赛，由应急管理部、人力资源和社会保障部、中华全国总工会、共青团中央共同举办，应急管理部消防救援局承办。

本届大赛以省(自治区、直辖市)为单位组队参加，共有31支代表队、300余名参赛队员参与比赛。大赛设灭火战斗员、应急救援员、搜救犬训导员、消防装备维护员、消防设施操作员、消防通信员6个大项。每个大项的冠军，可以捧起象征着荣誉的“金头盔”奖杯。

经过激烈角逐，市消防救援支队经济技术开发区消防救援大队的李闯捧得消防装备维护员项目“金头盔”，他也是本届大赛中，我省唯一一位捧得“金头盔”的参赛队员。