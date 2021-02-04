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“小礼物”兑出“大文明” 烟头兑奖活动在洛阳各区同步启动【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.30 15:47

　　今天上午，新时代文明实践主题活动——“烟头不落地 洛阳更美丽”活动启动仪式在洛阳市高新区海棠路佳宝广场举行。市委宣传部、市创建办、市城管局、市卫健委、市教育局、市市场监管局、市老干部督导团等单位的相关负责人和志愿者参加了活动。

　　启动仪式上，活动主办方相关负责人表示，举办此次活动旨在进一步提升洛阳市民的文明素质和环保意识，助力全国文明典范城市创建，大力倡导文明健康的生活方式，养成注重文明细节、培养文明习惯、践行文明行为的新时代好公民，通过倡导“承诺戒烟，共享无烟环境”，让干净、文明成为洛阳最美丽的风景。

　　孝善敬老服务队、生态环保志愿服务队、小手拉大手志愿服务队、控烟知识宣传志愿服务队等多个“志愿红”队伍，也在现场为数百名市民提供政策解答及便民服务。

　　醋、调味料、消毒液、毛巾、口罩……值得注意的是，在烟头兑换点，各种礼品已堆成小山高，拿着烟头等待兑换奖品的市民也已早早地排起了长队。63岁的王运希是一名高新区的环卫工人，洛报融媒记者见到他时，他刚刚用500个烟头换了一条毛巾。

　　“从我前天得知这个活动后，扫地的时候就开始留心捡烟头了。”王运希拿着崭新的毛巾笑呵呵地说，他觉得这个活动特别有意义，不仅能增强市民的环保意识，还能以奖品兑换的形式给大家送出实实在在的福利。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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