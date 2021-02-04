烟头换日用品！涧西区、洛龙区等奖品兑换地点公布【视频】

10月25日，洛阳正式在全市启动“烟头不落地，洛阳更美丽”捡烟头活动，“烟头兑换奖品”的活动也同步开展。

涧西区长春社区的志愿者们参与文明创建活动

为进一步提升辖区市民文明素质和环保意识，助力全国文明典范城市创建，大力倡导文明健康、绿色环保的生活方式，养成注重文明细节、培养文明习惯、践行文明行为的新时代好公民。10月25日，洛阳正式在全市启动“烟头不落地，洛阳更美丽”捡烟头活动，“烟头兑换奖品”的活动也同步开展。

按照活动主办方公布的兑换标准，不同数量的烟头能够兑换相应的家庭日用品，一时间，激发了许多市民的参与热情。捡到的烟头在哪里兑换？对于这个大家普遍关心的问题，洛报融媒记者向主办方进行了求证,现将部分城区的兑换地点公布如下：

涧西区便民兑换点

武汉办：武汉路社区志愿者服务站

周山办：中弘中央广场社区志愿者服务站

天津办：天津路街道办事处新时代文明实践所志愿者服务站

湖北办：湖北路街道办事处便民服务大厅

南昌办：六冶社区门口

工农办：小所社区新时代文明实践站

重庆办：重三社区新时代文明实践站

长春办：嵩山社区新时代文明实践站

长安办：长安路街道办事处长四社区新时代文明实践所志愿者服务站

珠江办：兴隆花园社区新时代文明实践站

郑州办：南村社区南华裕景城小区门口