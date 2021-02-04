涧西区教育体育局复学工作联合检查通过培训机构名单

2021年10月25日至26日，涧西区教育体育局联合区消防救援大队、卫健委、市场监管局、住建局、民政局，对提交申请复学资料合格的机构进行第二批现场检查，检查合格的机构可以按照国家“双减”政策开展线下教学活动，具体名单公布。

2021年10月25日至26日，涧西区教育体育局联合区消防救援大队、卫健委、市场监管局、住建局、民政局，对提交申请复学资料合格的机构进行第二批现场检查，检查合格的机构可以按照国家“双减”政策开展线下教学活动，具体名单公布。 2021年10月25日至26日，涧西区教育体育局联合区消防救援大队、卫健委、市场监管局、住建局、民政局，对提交申请复学资料合格的机构进行第二批现场检查，检查合格的机构可以按照国家“双减”政策开展线下教学活动，具体名单公布如下： 学科类校外培训机构(20家) 1. 洛阳市涧西区昂立教育培训班 2. 洛阳世纪龙腾教育培训学校有限公司 3. 洛阳市涧西区学子教育培训班 4. 洛阳市涧西区竹石文苑教育培训班 5. 洛阳习得教育培训中心有限公司 6. 洛阳金鲤培训中心有限公司 7. 洛阳市英福教育培训中心 8. 洛阳合力教育培训班有限公司 9. 洛阳航帆教育培训班有限公司 10. 洛阳市涧西区京翰数理化培训中心 11. 洛阳市爱贝教育培训班有限公司 12. 洛阳市新状元教育培训班有限公司 13. 洛阳市涧西区麟阁教育培训班 14. 洛阳市涧西区于洋教育培训中心 15. 洛阳成蹊教育培训班有限公司 16. 洛阳英爱教育培训中心有限公司 17. 洛阳启德教育培训中心有限公司 18. 洛阳市涧西区优你课教育培训班 19. 洛阳环球雅思培训学校有限公司 20. 洛阳市秋时教育培训班有限公司 艺术类校外培训机构(3家) 1. 洛阳市涧西区文人画室培训班 2. 洛阳欣海艺术培训学校有限公司 3. 洛阳星韵钢琴培训班有限公司 涧西区教育体育局 2021年10月28日