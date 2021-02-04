洛阳已认定33家市级实践教育基地

“联盟的强有力支撑，将为我们提升智慧教育的设施水平创造条件，也为推进信息技术与课程教学融合，举办区域内校际网络联合教研提供保障。”在不久前举行的洛阳都市圈智慧教育联盟成立仪式上，与会的鲁山县教育体育局有关负责人说。

“联盟的强有力支撑，将为我们提升智慧教育的设施水平创造条件，也为推进信息技术与课程教学融合，举办区域内校际网络联合教研提供保障。”在不久前举行的洛阳都市圈智慧教育联盟成立仪式上，与会的鲁山县教育体育局有关负责人说。

洛阳都市圈智慧教育联盟以都市圈7个县(市)的电教部门为主要成员单位，将建设“互联网+基础教育”大平台，提升教育资源公共服务体系协同服务能力。同时，全面深化“三个课堂”应用，拓展线上教育资源汇聚渠道，创新线上教育资源服务模式，并依托联盟内优质师资和资源，开展教育信息化精准培训，提升信息化领导力和师生信息素养。

今年，我市多所中小学校与济源、焦作等地学校合作办学

都市圈一体化发展，教育先行！今年以来，我市围绕《洛阳都市圈发展规划(2020—2035)》目标任务，深入推进教育融合，以创新为引擎、育人为核心、质量提升为重点，积极与周边城市对接，探索区域教育协同发展新模式。截至目前，洛阳都市圈已陆续成立了教育高质量发展学校共同体、外语多语种教育教学研究中心、研学实践教育发展联盟、职业教育产教融合联盟、智慧教育联盟等，都市圈教育深度融合、共同发展的理念已深入人心。

“‘双减’背景下，如何采取有效措施，提升孩子综合素质，是义务教育学校面临的重大课题。”新学期伊始，通过线上沟通的方式，洛阳都市圈教育高质量发展学校共同体成员单位进行了深入探讨。而通过这一平台的桥梁纽带作用，许多学校在假期和疫情防控期间共同录制、分享优质网课以及教育管理改革领域的最新成果，并就校园文化建设、课程改革等进行了交流。

以基础教育资源的有效融合提升区域教学质量，这样的例子还有不少。今年，洛阳多所中小学校与济源、焦作等地学校结对签约、合作办学，通过优质学校的示范引领，打破原有行政边界，缓解教育发展不平衡，着力提高都市圈教育教学水平。