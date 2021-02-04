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党史学习教育省委第三巡回指导组来洛调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.23 08:39

　　14日至22日，党史学习教育省委第三巡回指导组来我市开展巡回指导。

　　党史学习教育省委第三巡回指导组组长邵景良、副组长李海民，市领导杨骁、何伟参加相关活动。

　　在洛期间，巡回指导组实地走访点位40余个，先后到洛阳师范学院、河南科技大学、洛阳理工学院、八路军驻洛办事处纪念馆、洛阳市城市管理局、洛阳国宏投资集团有限公司、洛阳农林科学院和嵩县、栾川、伊川、宜阳、洛宁、汝阳、偃师等7个县区，通过座谈交流、查阅资料、个别谈话、明察暗访等形式，对我市党史学习教育开展巡回指导。

　　市委副书记、政法委书记杨骁介绍我市党史学习教育开展情况。他表示，洛阳坚持把深入学习宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神作为党史学习教育的核心内容，扎实推进“我为群众办实事”实践活动，全面掀起学习“四史”宣传教育热潮，把党史学习教育与推动高质量发展有机结合起来，做好产业转型、项目建设、乡村振兴、文旅融合等重点工作，奋力开创“十四五”发展新局面。下一步，洛阳将扛牢政治责任，坚决抓好反馈问题意见的整改落实，持续深入开展“我为群众办实事”实践活动，不断把学习成果转化为解决实际问题、推动实际工作的务实成效，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌、奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章打下坚实基础。

　　巡回指导组指出，洛阳党史学习教育各项工作扎实有序、特色鲜明，在全市上下营造了学党史、悟思想、办实事、开新局的良好氛围，取得了阶段性成效。要进一步深化对开展党史学习教育重大意义的认识，对标对表党中央和省委要求，推动党史学习教育进一步走深走实；增强换届后党史学习教育工作的连续性稳定性递进性，加大检查、督促、指导、培训力度，有效促进工作提升；充分发挥红色资源的激励引导、育人化人作用，建立、用好“家门口的红色学堂”；继续做好专题组织生活会后半篇文章，紧盯整改措施落实情况，以党史学习教育的扎实成效，推动洛阳各项工作高质量发展。(记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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