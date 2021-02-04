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5岁女童迷路不认生 民警：家长应做好安全教育
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.18 17:40

　　“孩子一点也不认生。”18日，西工公安分局汉屯路派出所民警朱银龙说，一个5岁女童迷路，跟着报警人去逛超市，到了派出所也是该吃吃、该喝喝，对谁都不设防。

　　15日20时许，朱银龙接到一起群众报警称，在纱厂南路与汉屯路交叉口，有一女童迷路。他与同事到达现场时，以为孩子会因找不到家人哭成泪人，没想到孩子正若无其事地跟着报警人逛超市。

　　“跟警察叔叔走吧？”朱银龙伸出手，孩子二话没说，牵着他的手跟着走。来到派出所，他询问得知，孩子名叫乐乐(化名)，今年5岁，上幼儿园大班。不过，他询问有关其父母的信息，孩子支支吾吾说不清楚。

　　朱银龙一边拿来水果给乐乐吃，一边与她聊天。其间，乐乐说在新都汇一家幼儿园上学。“附近只有一家幼儿园。”朱银龙说，他们与幼儿园联系，确认乐乐在此上学，后通过幼儿园联系到乐乐的妈妈。

　　很快，乐乐的妈妈赶到派出所接孩子。原来，当晚，乐乐跟着奶奶出来玩儿，与奶奶走散，好在被好心人捡到。

　　民警提醒家长，平时应注意加强对孩子的安全教育，提高孩子的安全意识，比如让孩子熟知家庭住址、父母联系方式，同时对陌生人保持一定警惕，避免意外发生。(洛报融媒记者 魏巍/文 特约通讯员 李耀武/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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