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洛阳市以深度融合引领都市圈教育高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.22 08:52

　　“洛阳都市圈智慧教育联盟的强有力支撑，将为我们提升智慧教育的设施水平创造条件，也为推进信息技术与课程教学融合，举办区域内校际网络联合教研提供保障。”在不久前举行的洛阳都市圈智慧教育联盟成立仪式上，与会的平顶山市鲁山县教育体育局有关负责人说。

　　洛阳都市圈智慧教育联盟以都市圈7个县(市)的电教部门为主要成员单位，将建设“互联网+基础教育”大平台，提升教育资源公共服务体系协同服务能力；同时，全面深化“三个课堂”应用，拓展线上教育资源汇聚渠道，创新线上教育资源服务模式，并依托联盟内优质师资和资源，开展教育信息化精准培训，提升信息化领导力和师生信息素养。

　　都市圈一体化发展，教育是重点。今年以来，我市围绕《洛阳都市圈发展规划(2020—2035)》目标任务，深入推进教育融合，积极与周边城市对接，探索区域教育协同发展新模式。截至目前，洛阳都市圈已陆续成立了教育高质量发展学校共同体、外语多语种教育教学研究中心、研学实践教育发展联盟、职业教育产教融合联盟、智慧教育联盟等平台，都市圈教育深度融合、共同发展的理念已深入人心。

　　“‘双减’背景下，如何采取有效措施，提升孩子综合素质，是义务教育学校面临的重大课题。”新学期伊始，通过线上沟通的方式，洛阳都市圈教育高质量发展学校共同体成员单位进行了深入探讨。而通过这一平台的桥梁纽带作用，许多学校在假期和疫情防控期间共同录制、分享优质网课及教育管理改革领域的最新成果，并就校园文化建设、课程改革等进行了交流。

　　以基础教育资源的有效融合提升区域教学质量，这样的例子还有不少。今年，洛阳多所中小学校与济源、焦作等地学校结对签约、合作办学，通过优质学校的示范引领，打破原有行政边界，改善教育发展不平衡，着力提高都市圈教育教学水平。

　　“源远流长的历史文化是洛阳最具核心竞争力的优势，打造‘行走洛阳读懂历史’品牌，开展弘扬传统文化为主题的第二课堂，意义重大。”市教育局有关负责人说，自今年成立洛阳都市圈中小学生研学实践教育发展联盟以来,我市已认定了33家市级实践教育基地，聘请了188位研究员，培训了200多名指导师，组织开发150多节研学实践课程和10余条精品线路。今后我市将携手成员单位，从洛阳都市圈城市群的层面统一研学空间布局、工作管理、基地建设、线路规划、人才培训、课程开发、效果评价、安全保障等相关技术标准，探索适合都市圈的“多元”研学教育路径，助力文化繁荣兴盛。

　　在前不久举行的首届洛阳都市圈中等职业教育技能大赛上，来自洛阳都市圈城市职业学校的1300余名学生济济一堂，参加农、林、牧、渔等12个专业大类46个赛项的比拼。本届大赛既是对洛阳都市圈中等职业学校教育教学水平的一次检阅，也是对广大师生锐意进取、奋发向上精神风貌的集中展示，为广大青年学子“用技能成就梦想”搭建了良好平台。

　　围绕以深度产教融合支撑区域社会经济发展这一目标，我市今年积极发挥职业教育产教融合联盟的平台作用，与1000多家企业开展了校企联办、引企入校、“订单”式培养等全方位合作，着力实现都市圈城市职业学校之间的互通、共建、共享。

　　走以创新引领发展之路，加快形成区域协调发展新格局。市教育局有关负责人表示，我市将充分整合洛阳的文化优势、教育优势，凝聚教育界力量，助力洛阳教育在高水平开放中成长壮大。同时，携手圈内学校建立“开放、改革、创新”的格局，探索发展的核心路径，实现都市圈教育高质量协同发展。（记者 孟山 通讯员 王三河 李辉）

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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