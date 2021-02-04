洛阳市创建办暗访督查瀍河区、老城区、西工区文明城市创建工作

昨日，市创建办对瀍河区、老城区、西工区文明城市创建工作进行暗访督查、跟踪问效。督查发现，上述三地相关工作虽然取得进展，但问题依然比较突出，尤其是一些共性问题亟待引起高度重视，要求有关部门立行立改、举一反三，确保各项创建任务落实到位。

昨日，市创建办对瀍河区、老城区、西工区文明城市创建工作进行暗访督查、跟踪问效。督查发现，上述三地相关工作虽然取得进展，但问题依然比较突出，尤其是一些共性问题亟待引起高度重视，要求有关部门立行立改、举一反三，确保各项创建任务落实到位。

一是车辆管理不规范、不精细。瀍河区北窑街道办事处门口一带，办事群众多、停车需求大，但道路内外均未施划停车位，导致不少车辆在此违停；老城区建安街沿线施划的非机动车停车区域与盲道相距太近，导致停放在此的非机动车经常占压盲道；老城区唐宫东路沿线，部分车辆在收费停车位上逆向停放却无人劝阻。

二是“飞线充电”现象依然多见。老城区青年宫社区作为管理单位，却违反相关规定，从党群服务中心二楼办公室私拉电线为电动车充电；西工区洛浦路沿线，部分商贩从店内私拉线缆，沿街“飞线充电”。

三是部分老旧小区“失管”问题严重。唐宫东路水利设计院家属院，楼道内杂物乱堆乱放，墙体瓷砖脱落，消防器材长期未年检；唐宫东路莲花园小区环境脏乱差，非机动车乱停乱放、机动车停车占用绿化带，楼道内杂物乱堆乱放。

督查人员认为，上述问题不仅对文明城市创建工作造成了严重负面影响，更暴露出属地党委政府、行业部门、建设单位站位不高、作风不实、措施不力等问题，要求有关部门立行立改、举一反三，确保各项创建任务落实到位。

对此，瀍河区、老城区、西工区有关部门负责人表示，作为文明城市创建工作责任单位，没有履行好自身职责，深感愧疚和自责。下一步，要强化责任意识、担当意识，针对督查发现的各类问题照单全收，迅速制订整改方案，落实落细各项工作任务，硬起手腕严管重罚，切实提升文明城市创建水平。(记者 刘嘉仪)