您见过“洛阳毛猴”吗？身体都是中药做的那种

在花果山上，齐天大圣孙悟空头戴凤翅紫金冠，身穿锁子黄金甲，脚踏藕丝步云履，威风凛凛。他的身边围着一群大大小小的猴子，有的蹲在山腰，有的上树摘桃，其中一只小猴捧着鲜红的桃子给主人献殷勤……

李宏超在制作毛猴

在花果山上，齐天大圣孙悟空头戴凤翅紫金冠，身穿锁子黄金甲，脚踏藕丝步云履，威风凛凛。他的身边围着一群大大小小的猴子，有的蹲在山腰，有的上树摘桃，其中一只小猴捧着鲜红的桃子给主人献殷勤……

这一栩栩如生的场景，出现我市“十大民间高手”李宏超的非遗工作室，展示了洛阳毛猴的魅力。

27日，洛报融媒记者走进老城区西南隅街道农校街社区居委会，目睹洛阳毛猴的制作过程。很少有人知道，这些活灵活现的猴子是由辛夷、蝉蜕、金银花、木通等制作而成。

毛猴局部

李宏超，今年57岁，偃师区大口镇马村人，他从高中起开始自学画画，喜欢画戏剧人物。高中毕业后，他跟随爷爷、伯父学习油漆技艺。

“我掌握的是大漆髹(xiū，把漆涂在器物上)饰技艺，这是一种非物质文化遗产。”李宏超说，在过去，油漆匠一般都是好厨师，他由学习油漆接触到河洛面塑，掌握了面塑技巧。

1989年，李宏超和妻子郑俊荣结婚，第二年春天，夫妻俩来到王城公园观赏牡丹，见到了正在公园里捏面人的叶蕻女士。叶蕻比李宏超大几岁，她的父亲叶孝贤擅长做毛猴。

李宏超至今珍藏着《洛阳日报》报道叶蕻和叶孝贤事迹的一份剪报，他因这份剪报与毛猴结缘。