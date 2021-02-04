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加快文旅产业融合发展 偃师将打造华夏文明探源首选地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.20 08:35

　　强文化，兴旅游。出台《关于建设文化旅游强区的实施意见》，发布《促进文化旅游产业高质量发展扶持奖励办法》，加快文旅产业融合发展，推动文旅文创成支柱，叫响“夏商古都”“玄奘故里”两大文化旅游品牌，打造华夏文明探源首选地、全国知名研学旅游目的地，建设文化旅游强区……这是昨日上午召开的偃师文化旅游工作会议传出的好消息。

　　规划新高度

　　在昨日的会议上，偃师区聘请许豫宏、孙英民、穆朝庆3位专家为该区文旅发展顾问，适时参与相关工作，为打造文旅强区贡献智慧和力量。

　　下一步，该区将高标准编制《偃师区文旅融合发展总体规划》《二里头夏都遗址博物馆周边环境提升工程总体规划》和《杜园项目建设规划》等，为文旅融合发展提供遵循和原则，为文旅项目建设提供依据和指引。

　　发展新目标

　　记者获悉，偃师区将通过3年至5年的努力，促进文旅融合发展全面振兴，基本实现文化旅游强区目标，使其成为洛阳乃至河南文旅融合发展新高地。

　　到2023年，全区3A级旅游景区达到3家，接待国内外游客超过600万人次，旅游收入超过60亿元；到2025年，成功创建省级全域旅游示范区，“夏商古都”“玄奘故里”文旅品牌影响力显著扩大，全区4A级旅游景区达到2家，接待国内外游客超过800万人次，旅游收入超过80亿元。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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