健康码变红、变黄？如何转绿码，看这里！

日前，市民黄先生通过洛阳网“百姓呼声”频道咨询，他的健康码一直是红色，想问一下如何申请将健康码变更为绿色。27日，洛报融媒记者就此咨询相关部门。

日前，市民黄先生通过洛阳网“百姓呼声”频道咨询，他的健康码一直是红色，想问一下如何申请将健康码变更为绿色。27日，洛报融媒记者就此咨询相关部门。

记者联系黄先生得知，9月他从国外乘坐飞机回国，在云南下飞机后按照防疫要求，就地隔离了21天。而后，他经郑州返回洛阳，又按照我省的相关防疫政策隔离了14天。本月19日，他的隔离期满，做了核酸检测结果为阴性。不过，他遇到一个问题，行程码已经变成绿色，可健康码一直是红色。“出门坐公交车或出租车，或到商场等公共场所，都需要出示健康码。”黄先生说，他的健康码没有变成绿色，给其生活带来不便，想知道如何申请变更。

27日，记者就黄先生的问题咨询了市新冠肺炎疫情防疫指挥部。相关工作人员说，涉洛黄码、红码人员对赋码有异议的，可以按照以下规定申请变更：首先要提供证明材料，包括涉洛健康码变更申请、在手机中提取未到过中高风险地区的行程码并打印、医疗卫生机构出具的48小时内核酸阴性证明。接下来是变更程序：

1、在洛人员的家人或朋友请将以上证明材料报送至所在乡镇(街道)疫情防控领导机构，由本级负责钉钉系统的信息员进行健康码变更。

2、非在洛人员的家人或朋友请将以上证明材料通过传真或电子邮件方式发送至市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室。

咨询电话：65500150 65500135

传真号码：0379—65500153

电子邮箱：lyyqjd2021150@126.com

目前，黄先生已经了解了相关政策，并表示所在社区和办事处正在帮其办理变更业务。(记者 魏巍 文/图)