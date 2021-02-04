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宜阳县巡察机构认真巡察 成功化解废弃尾矿坑险情
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.25 08:30

　　“心总算放进肚子里了。”日前，在宜阳县锦屏镇石门村，不少村民说，韩沟后山上的尾矿坑开始治理提升，大型机械轰鸣作响，大家心里非常高兴。

　　石门村村民的感慨，源自宜阳县巡察机构的巡察。

　　前不久，宜阳县委巡察组对该县水利局开展常规巡察。国庆假期期间，第四巡察组工作人员到石门村开展实地调研，当地村民反映，该村韩沟上游有一废弃尾矿坑，每到汛期，大家都非常担心它的安全。

　　接到群众反映后，巡查组工作人员随即到现场进行查看，证实了群众的说法。“这是一个具有高势能的人造泥石流危险源，必须以最快的速度予以消除。”巡察组负责人说，尾矿坑的下游，居住着12户群众，还有一家家具厂。

　　险情亟须排除，时间就是生命。巡察组及时向镇政府和县水利局通报了险情，要求尽快排险。在险情没有排除之前，由镇、村派专人进行日夜巡查，随时掌握水量、水坝变化情况。

　　锦屏镇政府和水利部门对此高度重视，在布置人员进行巡查的同时，组织水利专家赶赴现场，对尾矿坑内的水体和矿渣坝情况进行勘察评估，初步测量水量近万立方米，隐患较为突出。

　　由于连日降雨，机械难以到达现场开展作业。经过综合研判，当地相关部门制定了人工防护疏通的初步化解方案，全力保障下游群众安全。

　　10月14日，施工条件成熟，挖掘机等机械到达现场开始施工，积水陆续被安全排出，坝体也得到加固，安全隐患被彻底排除。

　　如今，经过多方努力，该尾矿坑得到彻底整治，悬在头顶的险情被成功化解，下游群众安心舒了一口气。（记者 李三旺 通讯员 杨伟峰 李莹莹）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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