部分机票低至120元！洛阳北郊机场将执行冬春航季计划

24日，洛报融媒记者从洛阳北郊机场获悉，10月31日起，执行冬春航季计划，执行时间截至2022年3月26日，将新开、加密、优化部分航线。

24日，洛报融媒记者从洛阳北郊机场获悉，10月31日起，执行冬春航季计划，执行时间截至2022年3月26日，将新开、加密、优化部分航线。 24日，洛报融媒记者从洛阳北郊机场获悉，10月31日起，执行冬春航季计划，执行时间截至2022年3月26日，将新开、加密、优化部分航线。 新航季洛阳北郊机场有东方航空公司、南方航空公司、北部湾航空公司、青岛航空公司、春秋航空公司等执飞航司10家，航线共20条，通航城市共27个(通航点28个)。 开通4条新航线 除31日将新开通成都=洛阳=威海新航线外，31日起，洛阳北郊机场还将新开通洛阳=长沙、桂林=洛阳=天津、兰州=洛阳=温州航线。具体情况如下： ●洛阳=长沙 票价：370元起 日期：从10月31日起，每周一、三、五、日 执飞航司：北部湾航空 航班时刻： GX8917 长沙07:45—09:40洛阳 GX8918 洛阳10:20—12:10长沙 ●桂林=洛阳=天津 票价： 洛阳=天津 290元起 洛阳=桂林 320元起 日期：从10月31日起，每周一、三、五、日 执飞航司：桂林航空 航班时刻： GT1027 桂林07:50—10:05洛阳，洛阳10:50—12:40天津 GT1028 天津13:40—15:40洛阳，洛阳16:30—18:40桂林 [3] 下一页 尾页 [1] [2]