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部分机票低至120元！洛阳北郊机场将执行冬春航季计划
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.24 19:06

　　24日，洛报融媒记者从洛阳北郊机场获悉，10月31日起，执行冬春航季计划，执行时间截至2022年3月26日，将新开、加密、优化部分航线。

　　新航季洛阳北郊机场有东方航空公司、南方航空公司、北部湾航空公司、青岛航空公司、春秋航空公司等执飞航司10家，航线共20条，通航城市共27个(通航点28个)。

　　开通4条新航线

　　除31日将新开通成都=洛阳=威海新航线外，31日起，洛阳北郊机场还将新开通洛阳=长沙、桂林=洛阳=天津、兰州=洛阳=温州航线。具体情况如下：

　　●洛阳=长沙

　　票价：370元起

　　日期：从10月31日起，每周一、三、五、日

　　执飞航司：北部湾航空

　　航班时刻：

　　GX8917 长沙07:45—09:40洛阳

　　GX8918 洛阳10:20—12:10长沙

　　●桂林=洛阳=天津

　　票价：

　　洛阳=天津 290元起

　　洛阳=桂林 320元起

　　日期：从10月31日起，每周一、三、五、日

　　执飞航司：桂林航空

　　航班时刻：

　　GT1027 桂林07:50—10:05洛阳，洛阳10:50—12:40天津

　　GT1028 天津13:40—15:40洛阳，洛阳16:30—18:40桂林

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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