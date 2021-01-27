民航局颁布新规 退机票后7个工作日内退款

16日，记者从洛阳北郊机场获悉，中国民用航空局(简称民航局)于日前颁布了《公共航空运输旅客服务管理规定》(简称《规定》)，将于今年9月1日正式实施。

洛阳北郊机场客流回升

16日，记者从洛阳北郊机场获悉，中国民用航空局(简称民航局)于日前颁布了《公共航空运输旅客服务管理规定》(简称《规定》)，将于今年9月1日正式实施。

洛阳北郊机场有关负责人说，《规定》聚焦客票销售、客票变更和退票、超售等关键环节，规定了承运人及航空销售代理人订票时的信息告知要求，明确了各情形下的客票退改签原则和退款期限；对超售时的处置原则进行了规范。要求航空公司和机场管理机构制定针对旅客突发疾病、意外伤害等情形的应急处置预案，最大程度保护旅客生命安全。

“根据民航局运输司相关负责人的解读，《规定》与旅客的出行密切相关。”这位负责人说，他尤其要提一下以下3个重点内容。

聚焦消费者权益保护

“以后购买机票、乘坐飞机更有保障了。”这位负责人说，新规聚焦旅客权益保护，对客票销售、退改、行李运输等易于产生纠纷的关键环节提出了明确要求，对网络销售客票、电子登机凭证、联程航班、超售等民航新业务形式进行了规范，更好地保护旅客的知情权、选择权和索赔权。