85岁的母亲“丢”了？ 原来弟妹把娘“偷”走去尽孝了

近日的一天上午，新安县磁涧镇五里岭村负责纪检的村干部刘建民推开院门，四下一瞧，心里一惊：“娘又‘丢’了！”

近日的一天上午，新安县磁涧镇五里岭村负责纪检的村干部刘建民推开院门，四下一瞧，心里一惊：“娘又‘丢’了！”

刘建民的母亲今年85岁，最近刚出院回家。他正想着给娘炖碗鸡汤补补身体，哪知刚外出一会儿，娘就不见了。

几通电话下来，他明白了个大概：原来，又是弟妹把娘“偷”走了。

“弟妹，你咋又不吭气儿，把咱娘接走了！”刘建民夫妻俩当即跑到二弟家“讨说法”。厨房里，弟妹低头做饭，微笑不语。院里晒暖的老人，笑着看孩子们“吵架”。

“以前家里穷，娘拉扯俺几个孩子不容易，没少受罪。”刘建民说，母亲叫姬秀云，育有二儿二女，那些年，生活虽苦，但母亲善良淳朴、勤劳能干，上伺候老人，下拉扯孩子，一家人互敬互爱，其乐融融。后来，四个孩子相继成家。公婆和丈夫去世后，姬秀云便搬到了条件相对较好的大儿子刘建民家住。

说起照顾婆婆，大儿媳妇姬花最有发言权。她变着花样给婆婆做好吃的，把采光最好的房间留给老人。近来天冷，她又从网上买了移动坐便器，还买来唱戏机……

老大媳妇的孝心，感染了村里不少人。这几年，其他兄弟姊妹家境也都好了起来，他们说：“老娘不能一直住在老大家，俺兄弟姊妹几个都想多伺候伺候娘，让她享享福！”

四个儿女最后商定，母亲在每家住仨月。可是，每次还没到日子，老娘就被下一家“抢”着接走了。这不，重阳节刚过不久，又发生了弟妹“偷”娘的事儿。

孙辈们耳濡目染，也争着尽孝。老二家孙媳妇说：“大伯上回从大姑家‘偷’亲娘，这次俺也准备提前把奶奶‘偷’接回来……”

大家你一言、我一语，姬秀云老人笑得合不拢嘴：“瞧俺这好家风！”（记者 李冰 李鹏 通讯员 黄明 张盼）