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祝贺！洛阳高校获国际“互联网+”大学生创新创业大赛多个奖项
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.21 12:48

　　记者21日从河南科技大学获悉，在日前结束的第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛上，该校选手喜获3项银奖、6项铜奖。

　　中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛创办于2015年，现已成功举办七届，已成为范围最广、规格最高、含金量最高、影响力最强的“中国大学生创新人才培养第一赛”，是我国深化创新创业教育改革的重要载体和实现世界大学生创新创业梦想的舞台、中外人文交流的平台。

　　10月12日至15日，第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛在南昌大学举行。本届大赛以“我敢闯、我会创”为主题，围绕“更国际、更教育、更全面、更创新、更中国”的目标，设立高教主赛道、“青年红色筑梦之旅”赛道、职教赛道、萌芽赛道和产业命题赛道，参赛项目涵盖移动互联网、现代农业、制造业、信息技术服务、文化创意服务、社会服务等领域。共有来自121个国家和地区的4347所院校报名参赛，其中，牛津、剑桥、哈佛、耶鲁等全球名校均派出高水平队伍参赛。经过激烈角逐，河南科技大学的参赛项目脱颖而出，共获得9项大奖，单届赛事获奖总数创历史新高。

　　高教主赛道银奖

　　机电工程学院的《国承科技——挺起机床主轴轴承的中国脊梁》，管理学院的《亚辉科技——中国外骨骼机器人开拓者》

　　“青年红色筑梦之旅”赛道银奖

　　农学院的《小康薯光——让小红薯成为农民致富的金疙瘩》

　　高教主赛道铜奖

　　机电工程学院的《摆线精工——国内首个高精度摆线轮设计制造解决方案》，材料科学与工程学院的《抗癌先锋——高性能铜基纳米光热材料》《昌瑞焊材——芯片封装用BGA焊球制备》，材料科学与工程学院推荐申报Tohoku university(日本东北大学)的国际项目《Carbon Neutrality Helper——The leader of new lightweight materials》

　　“青年红色筑梦之旅”赛道铜奖

　　信息工程学院的《以麦相传》，农学院的《薯乡兴——开启现代农业新未来》

　　近年来，河南科技大学将“互联网+”大赛作为深化创新创业教育改革的重要抓手，促进学生全面发展的重要平台和推动产学研用结合的关键纽带，学校统筹设计、全面部署，形成了“多轮驱动”的创新创业教育改革“河科大”模式。大赛自3月启动以来，该校各学院、书院广泛动员精心组织下，共有6421个项目团队，参赛师生37666人次，参赛人数位居全省第一。经过校赛选拔，共推选131个项目参加了河南赛区选拔赛，88个项目获奖，其中一等奖21项、二等奖34项、三等奖33项，推选数量和获奖数量位列全省第一，学校再次获得河南省“优秀组织奖”。（记者 孟山 通讯员 丁雯雯　图片由校方提供)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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