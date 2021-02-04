强化平台思维 加快城市建设转型步伐——访市住建局党组书记、局长张捍卫

“市第十二次党代会提出，洛阳城市建设正处在由传统城市向平台城市转变的关键期，要强化平台思维，围绕增强聚合创新资源能力，着力完善功能、提升品质，建设充满活力、富有魅力、极具吸引力的现代化城市。这对推动城市建设转型提出了新的更高要求，指明了方向重点。”市住建局党组书记、局长张捍卫表示，市住建局党组将认真学习贯彻市第十二次党代会精神，深入领会、精准谋划、狠抓落实，在洛阳现代化建设新征程中彰显住建担当。

“市第十二次党代会提出，洛阳城市建设正处在由传统城市向平台城市转变的关键期，要强化平台思维，围绕增强聚合创新资源能力，着力完善功能、提升品质，建设充满活力、富有魅力、极具吸引力的现代化城市。这对推动城市建设转型提出了新的更高要求，指明了方向重点。”市住建局党组书记、局长张捍卫表示，市住建局党组将认真学习贯彻市第十二次党代会精神，深入领会、精准谋划、狠抓落实，在洛阳现代化建设新征程中彰显住建担当。

聚焦打造平台城市目标，围绕提升城市功能、服务产业发展，提供便民服务，着力完善基础设施，推动城市建设提质。特别要强化项目支撑，坚持精细化管理，加快“三个一批”项目建设，开工建设一批快速路及“断头路”打通工程，畅通道路“微循环”，打造市域交通30分钟通勤圈；此外，还将结合科技产业社区和城市主导产业布局，谋划实施一批道路建设工程，服务保障全市经济发展大局。

聚焦创建全国文明典范城市，以老旧小区改造和城中村改造为抓手，扎实推进城市有机更新。按照“组团连片、集散为整”思路，统筹改造全市2000年年底前建成的182个老旧小区片区，稳步推进相邻小区合楼并院、服务共享，同步完善周边街区养老、托幼、文化、医疗、助餐、家政、快递等公共服务设施，解决好电梯加装、“飞线充电”等突出问题，实现老旧小区改造从点状“盆景”向连片“风景”转变；以中心城区建设滞后区作为改造重点，启动火车站片区、瀍河区道北等区域综合整治，打造涧西工业遗产历史文化街区、老城古城历史文化街区等特色功能区、文化区，展现不同区域特色韵味，塑造“现代唐风”主体风貌，推进城市有质量、有秩序、可持续发展。

聚焦建设青年友好型城市，围绕青年住房需求，通过加大“租”的力度，筹集保障性租赁住房8.5万套500万平方米，协调推进2000套公租房建设，满足20万新市民、青年人租房需求；通过加大“售”的力度，加快产业社区、青年人才公寓建设，引导房地产企业建设中小户型、成品住宅，满足青年多元化购房需求；通过加大“补”的力度，对在洛就业创业的青年人才，给予租房补贴、购房补贴等优惠，满足不同层次人才需求，真正让洛阳成为一座吸引青年、留住青年、成就青年的青春活力之城。（记者 李东慧 通讯员 姚献武）