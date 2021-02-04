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全国住房公积金小程序上线 “一站式服务”真方便
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.19 17:55

　　查公积金余额、缴纳基数、缴存比例、还贷情况，转移公积金……这么多公积金业务怎么办才能“一网打尽”，不用再在各种APP、平台之间来回切换？近日，国务院客户端微信、支付宝小程序上线“全国住房公积金小程序”，就可提供“一站式服务”。

　　19日，洛报融媒记者从洛阳市住房公积金管理中心信息科得知，“全国住房公积金小程序”由住建设部提供，是一个全新的、更便捷的网办平台。

　　与之前的线上平台和程序相比，该小程序有何不同？

　　相关负责人介绍，以往，没有全国统一的网上业务平台，彼此合作不畅，以洛阳为例，不仅有市住房公积金管理中心，还有铁路住房公积金管理部门等机构，在以往的网上平台中，洛阳境内的相关机构不一定都在其中，因此想在线转移、接续不好实现。

　　“全国住房公积金小程序”首次将全国341家住房公积金管理中心“集合”到一个统一的业务平台中，提高了住房公积金网办便捷度。今后，无论住房公积金在哪个城市缴存，无论何时何地，缴存人员都可以通过该小程序查询和办理住房公积金相关业务。

　　该小程序有哪些优势?

　　●不用线下跑——手机实时查询个人缴存、提取、贷款、还贷等信息；账户、资金跨城市转移“一键办”；手机就能办异地转移接续业务，不用跑柜台，更不用回老家；还能填报个税抵扣信息

　　●不用网上“跑”——拥有全国统一的住房公积金服务入口，各城市住房公积金管理中心线上服务渠道互联互通；通过“城市服务”轻松切换到所在城市的住房公积金管理中心；还能通过“业务授权”进办理授权贷款、提取、归集相关业务。

　　这个小程序使用起来怎么样？以微信为例，记者进行了体验。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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