洛报融媒记者带您了解小浪底水库精准调度拦洪削峰的背后……【视频+图】

9日10时许，洛报融媒记者在小浪底水库看到，滚滚黄河水从孔洞中喷涌而出，一路向东奔腾。

9日10时许，洛报融媒记者在小浪底水库看到，滚滚黄河水从孔洞中喷涌而出，一路向东奔腾。

此时，小浪底水库水位已达到273.11米，并且这个数字仍在攀升。

自9月下旬开始，黄河接连出现3场编号洪水，作为黄河干流的骨干性控制工程——小浪底水库，在此次防汛中发挥出中流砥柱的作用，在拦蓄上游洪峰的同时，力保黄河下游不漫滩。

历史新高：最高水位纪录不断被打破

9日上午，小浪底水利枢纽管理中心(以下简称小浪底管理中心)绿树环绕，隐约可听见水库泄洪的轰隆声。

“又是一宿没睡踏实。”小浪底管理中心所属开发公司水工部工作人员韦仕龙皱起眉头说。如今，最令他担心的就是仍在攀升的水库水位。

9月27日，黄河潼关水文站、黄河花园口水文站先后形成黄河2021年第1号洪水和第2号洪水。10月5日，黄河潼关水文站又出现黄河2021年第3号洪水，小浪底水库水位持续上升。

10月1日8时，小浪底水库水位达到270.34米，第一次突破历史最高水位270.1米。10月2日9时18分，水库水位再次创下新高，达到建库以来最高水位271.18米。10月9日20时，小浪底水库水位273.50米，创1999年水库蓄水运用以来历史最高纪录。

“小浪底水库的设计洪水位是274米，我们要努力把水位控制在274米以下。”小浪底管理中心工作人员告诉洛报融媒记者，由于目前水库长时间保持高水位运行状态，对小浪底水库来说是一次不小的挑战，目前，小浪底全员24小时在岗，加密监测、巡逻频率，确保安全度汛。

陈永旗和郭群力是小浪底管理中心水工部的工作人员，他们每日负责巡检闸门等运行设备。“现在每两小时检查一次，巡检一次差不多要走6公里。”陈永旗告诉洛报融媒记者。他拿出一本厚厚的巡检日志，上面记录着每次巡检中各个设备的具体情况，这些设备有的在高80多米的水塔上，有的在深约80米的明洞里。

话音刚落，陈永旗和郭群力匆匆离开，奔赴工作岗位。