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小浪底水库全力投入防洪运用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.03 13:06

　　刚刚，洛报融媒记者从小浪底水利枢纽管理中心获悉，10月3日0时，小浪底水库出库流量调整为3300立方米/秒，已开启泄洪孔洞全力投入防洪运用。

　　受9月中下旬持续降雨影响，黄河中下游防汛形势异常严峻，黄河干流小浪底水库全力投入防洪运用，拦洪削峰。10月1日8时，小浪底水库水位超过历史最高值达到270.34米，突破历史最高运用水位270.1米。10月3日8时，小浪底水库水位270.91米，仍维持高水位运行状态。

　　小浪底水利枢纽管理中心相关负责人表示，目前小浪底水库上下游同时出现编号洪水，黄河中下游水旱灾害防御仍维持Ⅲ级应急响应。为减轻黄河干支流洪水叠加造成的下游防洪压力，黄河小浪底、洛河故县、伊河陆浑、沁河河口村等水库实时科学错峰调度，保证花园口流量不超过4900立方米/秒。接下来黄河流域还将迎来降雨过程，小浪底水库利用下游退水窗口期，有序降低水库水位，腾出库容，备战下场洪水防御。

　　小浪底水利枢纽管理中心相关负责人提醒，近期由于黄河、伊河、洛河等河道长时间高水位大流量运行，河岸塌方风险较大，广大市民一定要远离河道，确保自身安全。(洛报融媒记者 王雨)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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