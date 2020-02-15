黄河小浪底库区码头及水上旅游航道建设项目年底前开工建设

11月4日，省交通运输与文化旅游融合发展战略合作协议签约仪式在我市举行。

11月4日，省交通运输与文化旅游融合发展战略合作协议签约仪式在我市举行。

记者从现场了解到，合作协议由省交通运输厅、省文化和旅游厅共同签订。其中“加快水域旅游产品开发”一项明确提出，鼓励发展旅游客运码头、游艇停靠点，提升水域旅游服务功能，优化码头布局，逐步形成分布合理的旅游码头体系，加强水上旅游线路及水上旅游公共服务设施建设。该项协议涉及黄河小浪底库区码头及水上旅游航道建设项目。

项目概况

黄河小浪底库区是我国著名的水利风景区，周边分布有龙潭大峡谷、王屋山及黛眉山等6处旅游景区，其中1处5A级景区、5处4A级景区。黄河小浪底库区码头及水上旅游航道建设项目将有效提升旅游交通服务品质，增添旅游交通开放性、生态性及独特性。

该项目起于小浪底大坝前的禁航区，终于我市峪里码头。其主要建设内容为：按照Ⅳ级航道技术标准整治航道75公里，其中主线航道45公里、支线航道30公里；建设峪里、孤山峡等19处便民交通码头，其中洛阳11处、济源8处；建设桐树岭、长泉等10处避风锚地，其中洛阳6处、济源4处；配布助导航标志214座，其中洛阳115座、济源99座；同时配备风速及水位遥测遥报、航道信息化(含电子航道图)等支持保障系统。

经统计，2019年，小浪底库区洛阳、济源、三门峡水上客运量约100万人次，水上旅游收入约2000万元(其中洛阳700万元、济源1000万元、三门峡300万元)，预计2025年客运量约335万人次，2030年客运量约540万人次。

项目建设情况

目前，该项目前期工作已完成，计划于今年年底前开工建设。

项目实施效果

该项目将进一步完善库区通航条件，成为洛阳、济源，河南、山西水路交通运输的重要通道，促进黄河流域生态保护和高质量发展，助力洛阳都市圈建设。其效果有三：

●促进黄河小浪底库区及周边交旅融合发展。库区两岸码头的建设能够串联起周边分布的龙潭大峡谷、黛眉山及王屋山等6处旅游景区，有效促进库区交通旅游融合发展，将航道打造为居民的交通便捷路、游客的旅游观光路。

该项目共建设19座码头，其中：改扩建小浪底中心港码头、黄河三峡景区孤山峡码头等7座旅游客运码头，提升景区服务能力，方便游客及当地群众出行；新建黄鹿山、明珠岛等12座兼顾旅游客运、便民交通功能的码头。项目建设完工后，库区将形成自三门峡白浪码头至小浪底大坝前全长约90公里的旅游航道，完善小浪底综合交通，实现单个景“点”到河流沿“线”。

●带动黄河小浪底库区及周边经济社会发展。通过合理规划文化旅游航线，促进旅游与相关产业深入融合。预计2030年后，每年可吸引国内外旅游群体约540万人次。

●推动黄河小浪底库区及周边城乡融合发展。推动城乡基础设施互联互通，打通跨河城乡间的复合型运输通道，促进洛阳、济源、三门峡等地交通一体化发展，加强沿黄区域城乡融合建设。

对我市的影响

该项目建成后，将大大方便孟津、新安等地约32.7万人出行；带动新安县龙潭大峡谷、千唐志斋博物馆、青要山自然保护区和孟津县汉光武帝陵、龙马负图寺、王铎故居和王铎书画院等景区发展。(记者 赵硕 通讯员 郭子莹)