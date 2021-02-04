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传承诚信文化 弘扬诚信精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.30 08:51
诚信亭

　　在伊川县城，诚信广场、诚信亭、诚信鼎……各种诚信文化地标引人瞩目。

　　在伊川诚信广场，每天清晨和傍晚，到此锻炼的市民络绎不绝。在运动休闲之余，老百姓会在广场诚信亭休憩，在诚信鼎前驻足观看。

　　“诚者，天之道也；诚之者，人之道也……”在诚信亭侧面刻有《诚信亭记》，亭子上面挂有“诚信亭”的匾额，诚信鼎摆放其中，鼎身刻有“尊法守信、崇文尚礼、开放创新、务实重干”16个字，正前方底座上刻有“诚信天下”字样。

　　“法古尊贤千秋仰望，守诚崇信五岳拱辰。”伊川文史专家介绍，诚信广场倡导诚信文化，是为纪念北宋“诚信状元”王拱辰而建。王拱辰因见解独到、文笔流畅考中状元，在面圣时，却说自己“不配当状元，请把状元判给别人，因为此前做过该考题……”他在朝中做官55年，时时处处讲诚信，受到百姓和官员的尊敬，被后人誉为“诚信状元”。

　　祖先留下了诚信，河洛人是否传承了诚信？

　　诚信广场附近的农贸市场，人来人往十分热闹。昨日，记者走进一家蔬菜铺。“秤高高的，绝对不会缺斤短两。”摊主王元一边给顾客称菜，一边说。

　　“我这家店已经传了两代了，诚信的经营理念一直没有改变。”王元说，接手店铺前父亲常对他说：“诚信是生意之道，能让生意长久。”由于秉承诚信理念，王元的店一直受到街坊四邻的青睐。

　　在离王元小店不远处，是外地商人李乐的水果铺。“我去过很多地方，去年在这里扎根了，这里不仅民风淳朴，最重要的是经营环境特别好，大家都讲诚信。”他说。

　　如今，河洛人已经把诚信融入生活的方方面面，诚信立身、诚信为人、诚实做事、诚信经商，严格遵守公民道德规范，做到心底真诚、行为有信，真正让“诚实立身、信誉兴业”成为行动自觉和行为规范。（记者 贾臻 尹红磊 通讯员 张渊博 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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