徐衣显参加涧西区嵩县代表团讨论审议

昨日下午，徐衣显同志先后到市第十二次党代会涧西区、嵩县代表团，与代表们一同讨论审议市委工作报告。

昨日下午，徐衣显同志先后到市第十二次党代会涧西区、嵩县代表团，与代表们一同讨论审议市委工作报告。

审议时，涧西区代表团牛刚、王烨、俞章法、苏文生、杨洪斌等代表，嵩县代表团王孝森、李兵、武淞生、辛俊峰、宗玉红等代表先后发言，气氛热烈。大家一致认为，报告在客观总结过去五年发展成就的基础上，科学擘画了坚持以创新引领发展、在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌的宏伟蓝图，通篇政治性、人民性、时代性相统一，全面性、前瞻性、现实性相贯通，问题性、目标性、结果性相结合，理论性、逻辑性、规律性相支撑，创新性、变革性、支撑性相协调，对于全市上下重整行装再出发、重振洛阳新辉煌极具启发性和激励性。

徐衣显与代表们亲切互动交流。他说，市委工作报告政治站位高、大局意识强、观念思路新、措施部署实，大家要深刻把握“现代化建设新征程”中面临的新机遇、新挑战、新要求，深刻理解“建强副中心、形成增长极”由量到质、由外在规模到内在动力的转变，深刻体会“创新引领发展”战略路径的必然性、必要性，深刻洞察“重振洛阳辉煌”前有标兵、后有追兵的使命感、危机感、紧迫感。

结合政府工作实际，徐衣显强调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，洛阳重振辉煌有压力、有动力、有挑战、有机遇。要坚持制造业高质量发展主攻方向，赋能传统产业、招引新兴产业，在延链补链强链上聚焦发力，推动产业集聚集群发展。要提升城市功能，强化平台思维、市场思维，聚集要素、集聚人才，大力构建数字平台、信息平台，为经济发展增添爆发力、支撑力。要加快文旅文创融合发展，拥抱数字时代，让历史文化走出来、活起来、火起来。要推动乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，加快推动城乡基础设施一体化、产业发展融合化、要素流动自由化。要提高民生质量，聚焦“一老一小一青壮”，高质量办好城区高中迁建、医疗中心建设、养老事业发展等民生实事，加快建设青年友好型城市。要全面改革创新，紧盯企业群众需求，深化“放管服效”改革，精准招商引资，优化营商环境，打造现代化的服务型政府、高效型政府。

徐衣显勉励涧西区发挥“大厂大矿大所大院”的禀赋特色，在洛阳由传统城市向平台城市转变、由商品和要素流动型开放向制度型开放转变中当先锋，做创新创业的领跑者、制造业转型升级的标杆者、文旅融合的先行者和转变作风担当作为的示范者；勉励嵩县用足用好“绿水青山”的“金不换”资源，坚定践行“两山”理念，坚持生态立县、产业强县、文旅兴县、创新富县，大力发展绿色产业、特色产业，全面推进乡村振兴，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌贡献力量。

杨炳旭、徐新、贺敏、朱美荣等分别参加相关代表团讨论审议。(记者 智慧 孙自豪)