我省首个原油公用型保税仓库获批在洛设立【视频】

24日，洛报融媒记者从洛阳石化获悉，中国石化集团石油商业储备有限公司公用型保税仓库近日获郑州海关批复设立，这是我省首个原油公用型保税仓库。

24日，洛报融媒记者从洛阳石化获悉，中国石化集团石油商业储备有限公司公用型保税仓库近日获郑州海关批复设立，这是我省首个原油公用型保税仓库。

此次获批设立的原油公用型保税仓库，位于孟津区208国道西侧的洛阳原油商业储备基地。作为洛阳石化储存低凝点原油的重要载体，该基地16个10万立方米原油储罐已建成并相继投用，其中9到16号8个储罐将作为保税仓库，主要经营原油保税货物仓储业务，具有转口贸易、缓税、物流配送等功能。

下一步，洛阳石化将加快保税仓库建设，使其早日发挥重要的“无水油码头”功能，推动日常储备原油在海关监管下以保税形式存储，为我市打造中西部重要高端石化产业基地提供助力。

名词解释：保税仓库

保税仓库，是指由海关批准设立的供进口货物储存而不受关税法和进口管制条例管理的仓库。储存于保税仓库内的进口货物经批准可在仓库内进行改装、分级、抽样、混合和再加工等，这些货物如再出口免缴关税，如进入国内市场则须缴关税。其中，公用型保税仓库由主营仓储业务的中国境内独立企业法人经营，专门向社会提供保税仓储服务。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 赵鹏钧 朱雅兰)