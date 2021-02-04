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张静：做好“社区大管家”（心中话儿给党听）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.22 08:24

张静看望辖区老人

　　姓名：张静

　　职业：涧西区武汉路街道武汉路社区党委书记

　　心中的话儿：做好“社区大管家”，让家里有爱家人幸福，不断提升社区居民的幸福指数。

　　“王大妈，您在家吗？中秋节快到了，我们来看看您。”近日，记者跟随张静来到涧西区河柴02西小区看望孤寡老人王仲瑶。

　　作为武汉路街道武汉路社区党委书记，张静把自己的工作比作“社区大管家”，她的心愿是让居民在大家庭里感受更多的幸福。

　　14日11时10分，看到前来办事的居民不太多，张静向社区其他工作人员交代后，到超市买了无糖月饼和苹果，提前去看望辖区孤寡老人王仲瑶。

　　王仲瑶今年80多岁，没有儿女，一直独居。张静了解情况后，为王仲瑶申请了“一对一”帮扶，安排专人照顾她的生活。张静也经常去看望老人，时间久了，老人把张静当成了亲闺女，几天不见就念叨她。

　　张静说，武汉路社区有许多老小区，70岁以上老人占三成。逢年过节，社区都会安排工作人员到这些老人家，跟老人聊聊天。

　　“在社区工作有苦有甜，只要能得到居民的理解和支持，再苦再累，我也觉得值！”张静说，每次到居民家里，有人喊她闺女，有人喊她姐，这些亲切的称呼就是她最大的动力。

　　说起未来怎么做好“大管家”，张静笑了笑，说：“使劲儿爱我的家人，让大家庭更有爱呗。”在她看来，共建的力量来自群众，共治的智慧出自群众，共享的成果为了群众，只有充分发挥群众的积极性，社区治理才有源源不断的动力。(记者 贾臻 通讯员 蒋莎曼 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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