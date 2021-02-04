@洛阳人，除了中秋，这个“假期”您也别忘休！

中秋节要到了，如果觉得3天假期太短，那么，有这个“假期”的人，可以把中秋假期和它连起来休。

中秋节要到了，如果觉得3天假期太短，那么，有这个“假期”的人，可以把中秋假期和它连起来休。

近日，有市民在洛阳网“百姓呼声”咨询年假相关政策，如“婚假与年假冲突吗”“这两年有工作变动，年假能休几天该咋算”……针对这些问题，洛报融媒记者联系洛阳市人力资源和社会保障局，制作了一份“年假使用说明书”。

●什么是年假？

市人力资源和社会保障局劳动保障监察科科长葛俊杰介绍，年假是“带薪年休假”的俗称，是劳动者应该享受的重要合法权利之一。我国《职工带薪年休假条例》规定，机关、团体、企业、事业单位、民办非企业单位、有雇工的个体工商户等单位的职工连续工作1年以上的，均可享受带薪年休假。职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。

年假能休几天，要看职工累计工作时间：

累计工作满1年不满10年的，年假5天；

累计工作满10年不满20年的，年假10天；

累计工作满20年的，年休假15天。

此外，国家法定休假日、休息日不计入年假假期。

●年假能分段休吗？

可以。《职工带薪年休假条例》规定，单位应根据生产、工作具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排职工年假。年假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。

举个例子：职工老李累计工作15年，可享受10天年假，他既可以一次休完，也可以分成两个5天休。

●哪些情况不能享受当年的年假？

职工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休天数的；

职工请事假累计20天以上，且单位按照规定不扣工资的；

累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；

累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；

累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。