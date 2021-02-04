洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳：让创新驱动力更强劲澎湃（践行嘱托新答卷 奋勇争先开新局）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.13 08:53

日前，在位于洛阳国家大学科技园的洛阳爱森生物科技有限公司，新建成投用的自动生产线正在全力赶制新一代核酸提取试剂盒 （资料图片）

　　成果连连！“洛阳创新”添彩国内首次核电环吊桥架整体吊装，“洛阳智造”助力国内最大吨位V构转体桥成功转体……

　　佳音频传！我市25个项目获2020年度国家重点科研项目奖励资金支持，数量居全省前列；2021年“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛总决赛落幕，我市企业斩获企业组冠军等多个奖项……

　　创新，是引领发展的第一动力。习近平总书记强调，河南要发挥优势打好“四张牌”，其中之一就是实施创新驱动发展。

　　以新发展理念为引领，我市坚持把创新摆在核心位置，着力实施创新驱动发展战略，持续打造一流创新生态、搭建一流创新平台、壮大一流创新主体、会聚一流创新人才，为全市高质量发展注入澎湃动力。

　　龙头引领，“第一动力”更强劲——

　　一滴畜血滴在指甲盖大小的生物芯片上，再扫一扫二维码，猪伪狂犬病、口蹄疫等疫病检测报告就可在手机上即时显示。这项动物疫病检测领域的创新技术，是洛阳中科生物芯片技术有限公司自主研发的高新技术成果。

　　该企业以拥有自主知识产权的“0+X”纳米膜技术为依托，研发出生物芯片产品，率先成功应用于动物疫病检测，使目前的动物疫病诊断灵敏度、准确度、效率成倍提高，刮起动物疫病检测技术迭代的行业“旋风”。

　　时下，在洛阳自创区，这样的创新发展实例比比皆是。蓦然回首，郑洛新自创区成立5年多来，洛阳片区建设迅捷起步、持续加速，顶层设计日臻完善，金字招牌愈加闪亮。

　　创新主体、平台数量占全市比重均超过2/3，首批自创区产业集群专项11个课题突破50余项核心关键技术……如今，洛阳自创区辐射带动作用持续显现，带动全市创新实力不断跃升。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·油上加油！放入支架20分钟后她长了新血栓
  • ·吃了又吃！ 父子俩先后被查出2型糖尿病
  • ·皮肤干痒还脱屑，他们患了同一种病
    • 梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
        近日，“青创·纪录片计划”首批入选项目——《洛阳十二时辰》在洛阳、象山同步开机，由爱奇艺、美霖文化、曲...
  • ·清风至 白露生 这些地方秋意浓
  • ·留住时光的古村落 让人向往的桃花源
  • ·都市圈旅游年票延期 盘点近期出游好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 阵雨！中雨！大雨！暴雨！洛阳下周天...
  • 老校场，新园区！洛阳老城又一文创项...
  • 洛阳全力推进个人住房公积金转商业贴...
  • 来了！洛阳打造一批特色双拥主题公园...
  • 万基控股集团石墨制品公司：实施环保...
  • “马派”曲剧后继有人！马骐大师弟子...
  • 鲍珊菊、郭裕芳包揽一金一银 乔玉磊登...
  • 本周洛阳局部地区有阵雨，周末气温有...
  • 洛阳加快青年文物考古人才选拔培养 ...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，增...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛阳飞行教师：开得了...
    百岁老人孙志安：村里...
    “病毒捕手”齐存森（...
    持续创新 电力设备畅...
    精彩热帖

    羚羊彩霞

    望秋色

    扁豆花儿开

    桂花飘香
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605