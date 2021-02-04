洛阳：让创新驱动力更强劲澎湃（践行嘱托新答卷 奋勇争先开新局）

佳音频传！我市25个项目获2020年度国家重点科研项目奖励资金支持，数量居全省前列；2021年“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛总决赛落幕，我市企业斩获企业组冠军等多个奖项……

日前，在位于洛阳国家大学科技园的洛阳爱森生物科技有限公司，新建成投用的自动生产线正在全力赶制新一代核酸提取试剂盒 （资料图片）

成果连连！“洛阳创新”添彩国内首次核电环吊桥架整体吊装，“洛阳智造”助力国内最大吨位V构转体桥成功转体……

佳音频传！我市25个项目获2020年度国家重点科研项目奖励资金支持，数量居全省前列；2021年“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛总决赛落幕，我市企业斩获企业组冠军等多个奖项……

创新，是引领发展的第一动力。习近平总书记强调，河南要发挥优势打好“四张牌”，其中之一就是实施创新驱动发展。

以新发展理念为引领，我市坚持把创新摆在核心位置，着力实施创新驱动发展战略，持续打造一流创新生态、搭建一流创新平台、壮大一流创新主体、会聚一流创新人才，为全市高质量发展注入澎湃动力。

龙头引领，“第一动力”更强劲——

一滴畜血滴在指甲盖大小的生物芯片上，再扫一扫二维码，猪伪狂犬病、口蹄疫等疫病检测报告就可在手机上即时显示。这项动物疫病检测领域的创新技术，是洛阳中科生物芯片技术有限公司自主研发的高新技术成果。

该企业以拥有自主知识产权的“0+X”纳米膜技术为依托，研发出生物芯片产品，率先成功应用于动物疫病检测，使目前的动物疫病诊断灵敏度、准确度、效率成倍提高，刮起动物疫病检测技术迭代的行业“旋风”。

时下，在洛阳自创区，这样的创新发展实例比比皆是。蓦然回首，郑洛新自创区成立5年多来，洛阳片区建设迅捷起步、持续加速，顶层设计日臻完善，金字招牌愈加闪亮。

创新主体、平台数量占全市比重均超过2/3，首批自创区产业集群专项11个课题突破50余项核心关键技术……如今，洛阳自创区辐射带动作用持续显现，带动全市创新实力不断跃升。