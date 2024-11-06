优秀子女海外定居 留守父母如何自处

“说实话，我以前没想过孩子能多优秀，也从没想到有一天自己会为这个发愁。”不久前，63岁的橘彩(化名)从澳大利亚回到洛阳，十几天后，又收拾行李飞赴云南西双版纳，计划在那里过冬。

绘图 吴芳

“说实话，我以前没想过孩子能多优秀，也从没想到有一天自己会为这个发愁。”不久前，63岁的橘彩(化名)从澳大利亚回到洛阳，十几天后，又收拾行李飞赴云南西双版纳，计划在那里过冬。提及定居异国的独子，她常常欲言又止，优秀的儿子曾经让他们夫妻很骄傲，如今，她却有些后悔了……

儿子十分优秀，她倍感风光

橘彩有个好儿子。“孩子从小很乖，学习也让人省心。”橘彩说，在她的记忆中，儿子堪称“天使宝宝”，她和丈夫几乎没因为孩子调皮捣蛋、不好好学习等事情着急上火。

对于自己的儿子，橘彩和丈夫自认为有自知之明，“从小学到中学，他不怎么出格，也不咋出彩”。夫妻俩从没有奢望，只愿儿子平平安安、顺其自然，长大后能自食其力、孝敬父母就好。

橘彩没想到，儿子会如此优秀：高中毕业后，他顺利考入北京的名牌大学；在大学里，屡获奖学金；大三时，获得交流生资格，到美国一所名校就读了一段时间；本科毕业后，顺利申请到全额奖学金，赴美国留学；在美国拿到硕士学位后，在当地就业，后被派驻加拿大、新西兰、澳大利亚等地……

在橘彩看来，儿子光耀门楣，着实超出了他们夫妇的预期。亲友夸、邻居赞，夫妻俩心里美得不得了。“我觉得特别风光，那些年，逢人就忍不住提起儿子。”橘彩说。

老伴儿突然病故，她后悔不已

橘彩和儿子远隔重洋，见一面不容易。双方常常通过微信视频、语音联系，以解相思之苦。虽然心有不舍，但是橘彩盘算，儿子是他们的独生子，学成之后在国外不会久待，很快就会回来的。因此，对于儿子的诸多选择，橘彩从未干预。

然而，后来儿子定居澳大利亚并告诉橘彩，自己在国外生活、学习、工作多年，早已习惯了国外的环境，年薪也很可观，没有回国的打算。儿子际遇不错，橘彩颇感欣慰；儿子远在异国，橘彩又有些失落。无奈，橘彩开始劝自己接受现实，“我们家不是大富之家，儿子能有好的发展不容易，前程要紧”。

今年1月，橘彩的老伴儿突发急病住院，当时儿子没能及时赶回来，经抢救老伴儿情况稳定了，橘彩就赶紧通知儿子暂时不用往回赶了。没想到一天后，橘彩的老伴儿病情突然变化，很快就离世了。

“儿子没见到他爸最后一面，太遗憾。”自那以后，橘彩似乎落下了心病，开始心生悔意，后悔放任儿子“飞得高，飞得远”。每当看到邻居家的子女“常回家看看”时，她就愈加后悔。

旅居国外半年，她在直播间找温暖

橘彩把心思告诉了儿子，儿子担心她，劝她来澳大利亚住一段时间。4月，橘彩飞抵澳大利亚，与儿子一家同住。母子之间距离近了，她依然感觉心里空落落的。

“可能是我放不开吧，总感觉好山好水好寂寞……”橘彩不太会讲英语，也不爱出门，常常独处，喜欢穿上好看的衣服去房前屋后自拍。时间长了，难免无聊。

后来，一次偶然的机会，橘彩被网络直播吸引。每天，除去睡觉的几个小时，其他的十几个小时，她在直播间进进出出，和主播打招呼，和粉丝姐妹们聊天、逗乐子，觉得很温暖。由于时差的关系，有时她还会定好闹钟，夜里起身看直播。“我有一阵子痴迷珍珠，现在主要买时装。”她说，在她常去的一个服装直播间，她已经花了六七万元。

在澳大利亚住了半年，10月底，橘彩回到洛阳，给亲人扫墓，与亲友小聚，处理一些事情。十几天之后，她收拾行囊去了云南西双版纳。“有一年春节，我和老伴儿随旅游团来过西双版纳，感觉气候不错，今年我打算就在这儿过冬了。”橘彩租了一个便宜的小房子，每天和住地附近的老姐妹们打麻将、喝茶，一个人的时候，就蹲守直播间。

社会老龄化，留守父母如何自处

多方尝试温暖自己，橘彩还后悔吗？“可能还需要时间……我真没想过养儿防老，但儿子的事儿，我心里还是别扭。说到底，定居外省和定居国外，还是不一样的。”橘彩独处的时候总会忍不住想，如果儿子不那么优秀，就留在身边，能常回家看看，家里的情况也许完全不同，老伴儿也许还健在……

近年来，关于留守父母的问题，引起越来越多人的关注。国家二级心理咨询师张鹏宇表示，橘彩的儿子会主动提供情感支持，比较贴心。在儿子的成长过程中，身为家长的橘彩相当顺遂，应对挑战的心理建设不够充足。儿子留学、定居国外，橘彩的生活重心缺失，未得到及时修复；儿子优秀带来的强烈满足感和突然失去老伴儿的伤痛，使橘彩心理落差太大。

我国已进入老龄化社会。留在父母身边的子女，也许不够拔尖儿，可他们能感知父母日常的情绪变化和身体状况，能及时伸出援手。对不少老年人来讲，这种实打实的陪伴与关怀，可能比遥不可及、事业成功的子女更显得珍贵。

然而，在不少家庭中，子女若能出国留学、就业，往往被视作全家的荣耀。可父母日渐衰老，会发觉时差、语言障碍及文化差异，横在了亲情中间。其实，无论孩子身处何方，选择怎样的人生道路，作为家长应注意：一方面，要从内心真正地接受孩子的现实情况，为其祝福；另一方面，要学会专注过自己的生活，而非寄情于网络，以免影响身心健康。

记者手记

老有所养，老有所依，大概是每个老年人的心愿。在客观上，父母与子女远隔重洋，改变的是整个家庭的格局。父母与子女之间的亲情，可能因为孩子在异国(异地)上学、定居发生微妙的变化。与其纠结，不如调整；温暖自己，抚慰彼此。别低估自己的适应能力，亲情应是维系彼此的纽带，而非牵绊。（洛报融媒·洛阳网记者 崔晓彧）