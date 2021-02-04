洛阳相关县区吹响防汛“集结号” 全力应对强降水

汛情一天不结束，防汛一刻不放松。我市迎来新一轮强降水，防汛工作迎来挑战，我市各地各部门迅速吹响防汛“集结号”。

汛情一天不结束，防汛一刻不放松。我市迎来新一轮强降水，防汛工作迎来挑战，我市各地各部门迅速吹响防汛“集结号”。

为有效应对此轮强降水，市防汛抗旱指挥部于29日启动防汛Ⅳ级响应。市水利局对日降水量较大区域及河道、中小型水库等重点防汛区域加强戒备、加密观测、加强巡逻，一旦发现危险征兆，将及时组织群众转移避险。

30日上午，嵩县启动防汛Ⅱ级响应，嵩县防汛抗旱指挥部下发指挥长令要求，全县立即停产、停工、停课。全县所有水库、淤地坝、地质灾害点、尾矿库、窑洞周边及下游群众应转尽转、应撤尽撤，严防次生灾害发生；全县所有在低洼处居住群众立即转移。全县所有涵洞、桥梁、过水路面立即戒严，必须有人值守。县城、乡镇所在地要加强防范，严防内涝。

我市气象部门发布的雨情报告显示，28日8时到30日17时，栾川国家观测站降水量达到169.6毫米，为全市最多。栾川县第一时间组织25个工作组，奔赴防汛一线，对重点部位加强巡查。目前，全县所有尾矿库生产企业停工停产，所有旅游景区关闭，已将低洼地带、地质灾害点和尾矿库下游群众进行避险转移。

受持续降水及陆浑水库泄洪影响，伊河水位上涨，偃师区、伊川县积极应对汛情。自28日夜起，伊川县水利局全体人员出动，24小时值守，加强对伊河大堤及周边区域的巡查，确保泄洪安全。28日，偃师区开始集中降水，当地水利部门全力保证汛期排涝，派出技术组到重要水利设施进行拉网式安全检查及技术服务，目前中州渠运行正常，伊洛河水势平稳。(记者 王雨 通讯员 陈亚辉)

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