嵩县启动防汛Ⅱ级响应 全县停产停工停课

30日上午，洛报融媒记者从嵩县防汛抗旱指挥部获悉，嵩县已启动防汛Ⅱ级响应，全县立即停产、停工、停课。 30日上午，洛报融媒记者从嵩县防汛抗旱指挥部获悉，嵩县已启动防汛Ⅱ级响应，全县立即停产、停工、停课。 嵩县防汛抗旱指挥部下发指挥长令要求，全县所有水库、淤地坝、地质灾害点、尾矿库、窑洞周边及下游群众应转尽转、应撤尽撤，严防次生灾害发生；全县所有低洼处居住群众立即转移。全县所有涵洞、桥梁、过水路面立即戒严，必须有人值守。公安、交警、消防、各级医院及民间救援队伍按照要求坚守岗位、待岗备勤。县城、乡镇所在地要加强防范，严防城市内涝。(洛报融媒记者 王雨)