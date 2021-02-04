房屋漏水 申请维修基金您可这样做

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：涧西三英花园是二十年的老小区，雨天屋顶漏水，如何申请房屋专项维修资金？
近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：涧西三英花园是二十年的老小区，雨天屋顶漏水，如何申请房屋专项维修资金？
近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：涧西三英花园是二十年的老小区，雨天屋顶漏水，如何申请房屋专项维修资金？
洛阳市住房保障和房产服务中心回复：房屋专项维修资金是指专项用于房屋共用部位、共用设施设备保修期满后的维修和更新、改造的资金。
使用维修资金维修、更新改造设施设备需具备以下条件：1. 属于房屋共用部位、共用设施设备。2.保修期满后的维修和更新、改造。3.使用建筑物及其附属设施的维修资金，应当由专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决，并应当经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意。
由业主委员会或物业服务企业根据维修和更新、改造项目向我中心提出使用申请，没有业主委员会、物业服务企业的，可由相关业主提出使用申请。
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