5万余名“河洛志愿者”逆向而行防汛救灾

没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。暴雨袭城，5万余名“河洛志愿者”奔赴灾区，用行动展现了志愿者的责任和担当。

没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。暴雨袭城，5万余名“河洛志愿者”奔赴灾区，用行动展现了志愿者的责任和担当。日前，市文明办举行防汛救灾优秀志愿服务评选活动，我市20个集体、80名个人榜上有名。

洛阳神鹰救援队正在进行专业训练

湍急水流中，他紧紧拉着救助对象的胳膊

●名称：洛阳神鹰救援队

●救援心声：专业救援就是要在危险时刻顶上去，守护百姓安全

昨日，黄河大桥附近，洛阳神鹰救援队正在这里进行专业训练。

神鹰救援队队长张超伟说，每月定期进行专业训练不仅让他们熟悉救援技巧，还为保护自己打基础。

今年7月，得知郑州等地因特大暴雨受灾的消息，洛阳神鹰救援队第一时间赶赴灾区展开救援。

“在新乡卫辉，队员黄建平为了救助当地百姓，差点儿被大水冲走。”张超伟说，那天，他们转移群众到安全地带，当时水已经没到队员胸口，队员们背着百姓在水中艰难前行。经过水流湍急的区域，队员黄建平被树枝绊倒。

“被绊倒的那一刻，我一只手紧紧拉着救助对象的胳膊，另一只手在水里寻找可以抓的东西。水流很急，我尝试几次才抓住一棵树。”黄建平说，当时他已经被冲出四五百米远，他不断地安慰救助对象等待救助。十分钟后，其他队员找到了他们。

“专业救援就是在危险时刻顶上去，守护百姓安全。”张超伟说，遇到险情的时候，考验他们的不仅是专业的技巧，更是坚强的意志。