刚刚，洛报融媒记者从正在进行的洛阳市人大常委会黄河流域生态保护和高质量发展专题询问会议现场获悉，洛阳将明确地下空间防汛挡水墙标准。

刚刚，洛报融媒记者从正在进行的洛阳市人大常委会黄河流域生态保护和高质量发展专题询问会议现场获悉，洛阳将明确地下空间防汛挡水墙标准。

洛阳市人大代表张燕就城市防洪体系进行提问。

对此，洛阳市城市管理局局长易勋回答——

结合洛阳实际，我们认为必须形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系。

一是要克服侥幸心理，加大应急处置力度，加强对灾情的预判，完善应急预案等。为此我们制定了《洛阳市城市水安全防控方案》，对23家防汛单位责任进一步细化。强调建立地铁口5道防线、地下泵站6道防线、隧道4道防线、地下车库5道防线，特别是明确了地下空间防汛挡水墙标准。

二是加大投入，提高建设标准，补齐历史遗留的欠账和短板。针对暴露出的7处严重积水点、18条市管道路和31条区管道路雨污水混流现象、17条道路排水管道断头无出路、29条道路雨水管道管径小风化严重和3座泵站需要改造等问题，已向市政府打报告，市政府紧急调拨资金，目前已有5项工程开工，开始对2个积水点(西工区瀍涧大道和昌售楼部门前在改造中、伊滨经开区开元大道与玉溪东街交叉口积水点一期路面改造已完成)和3条雨水污水混流管道(瀍涧大道、丽春路、龙门大道通衢路口)进行工程改造。

三是积极购置防汛设备和物资。紧急采购500千瓦移动发电车2台、100千瓦移动发电车2台；3000立方米/小时和1000立方米/小时的大流量龙吸水排水车各1台；扬程为30米的300立方米/小时离心式污水泵(一体机水泵)3台，120立方米/小时离心式污水泵(一体机水泵)42台。目前，500千瓦移动发电车到货1台，2台100千瓦的移动发电车20日下午到货；厂家临时调拨1000立方米/小时大流量龙吸水排水车2台备用，待新品生产后换回；3台300立方米/小时和20台120立方米/小时水泵已到货，其余22台15日内到货；地下隧道筹备防洪沙袋10000余个、挡水板530米。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 何燕 )