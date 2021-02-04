提醒！前坪水库8月30日24时开始泄洪

刚刚，洛报融媒记者从河南省前坪水库工程防汛指挥部获悉，经河南省水利厅批复，前坪水库计划从8月30日24时开闸泄洪，下泄流量300立方米每秒，并视后续来水情况，择机加大或减少泄量。
刚刚，洛报融媒记者从河南省前坪水库工程防汛指挥部获悉，经河南省水利厅批复，前坪水库计划从8月30日24时开闸泄洪，下泄流量300立方米每秒，并视后续来水情况，择机加大或减少泄量。
刚刚，洛报融媒记者从河南省前坪水库工程防汛指挥部获悉，经河南省水利厅批复，前坪水库计划从8月30日24时开闸泄洪，下泄流量300立方米每秒，并视后续来水情况，择机加大或减少泄量。
河南省前坪水库工程防汛指挥部提醒，下游各防指成员单位和参建单位做好沿途和施工现场安全防范工作，避免财产损失和人员溺亡。(洛报融媒记者 王雨 通讯员 刘晓宁)
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