未来24小时，洛阳这些地区发生地质灾害可能性较大

重要提醒！刚刚，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，河南省自然资源厅、河南省气象局联合发布地质灾害预警，8月30日20时至31日20时，洛阳以下地区发生地质灾害可能性较大。

重要提醒！刚刚，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，河南省自然资源厅、河南省气象局联合发布地质灾害预警，8月30日20时至31日20时，洛阳以下地区发生地质灾害可能性较大。

地质灾害红色预警地区为：

栾川县大部、嵩县局部，发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的可能性很大。

地质灾害橙色预警地区为：

洛宁县、宜阳县、伊川县、孟津区和偃师区的大部、新安县南部、汝阳县局部，发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的可能性大。

按照要求，栾川县、嵩县、洛宁县、伊川县、汝阳县、宜阳县、孟津区、偃师区自然资源主管部门要立即组织红色、橙色预警区域内受地质灾害隐患威胁群众撤离避险，并坚决防范私自回迁现象发生。

8月28日起，洛阳出现新一轮强降雨，大部分地区普降大到暴雨，部分地区有大暴雨，地质灾害防治工作面临严峻形势。洛阳市自然资源和规划局下发紧急通知，要求有关单位加强应急值守，一旦发现地质灾害灾情和险情，立即启动地质灾害应急响应，做好应急救援和险情处置。

目前，各级自然资源和规划部门已对全市可能存在地质灾害隐患或易发生地质灾害的危险区域、危险部位和危险地段进行了拉网式大排查，覆盖了全市原有531个和新增地质灾害隐患点，逐一明确防治责任单位和群测群防员，完善各类防灾预案，制定针对性防灾避险措施。

通知要求，各县区自然资源部门要根据地质灾害预警预报信息，严格执行本级突发地质灾害应急预案，即时启动各级地质灾害预警响应。所有处于地质灾害黄色以上预警区域内的县区，要继续落实24小时应急值班值守和不间断巡查排查等各项地质灾害防治应急制度，重点做好信息速报制度，杜绝漏报、瞒报、迟报情况发生。加强对切坡建房、交通干线、重要管线旅游景区、学校周边等重点部位排查巡查，如遇紧急情况，立即采取封闭、撤离等措施。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 郭静阁)