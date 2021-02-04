洛阳城市区电动自行车挂牌工作明起全面恢复

根据我市新冠肺炎疫情防控工作形势，为持续推进电动自行车挂牌工作，从8月25日起，我市城市区25个电动自行车挂牌点的挂牌工作全面恢复。请广大市民在挂牌时全程规范佩戴口罩，保持安全距离，自觉维护良好秩序，服从现场工作人员的管理。

公告

根据我市新冠肺炎疫情防控工作形势，为持续推进电动自行车挂牌工作，从8月25日起，我市城市区25个电动自行车挂牌点的挂牌工作全面恢复。请广大市民在挂牌时全程规范佩戴口罩，保持安全距离，自觉维护良好秩序，服从现场工作人员的管理。

2021年8月24日

附：电动自行车挂牌点地址