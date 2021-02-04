洛阳市公开贯彻落实省委污染防治攻坚战实施情况暨黄河流域生态保护专项督察反馈意见整改情况

2020年11月14日至28日，省委第三污染防治攻坚战实施情况暨黄河流域生态保护专项督察组对洛阳市开展专项督察，2021年3月18日反馈督察意见。市委、市政府高度重视，立即安排部署，制定印发《洛阳市贯彻落实省委污染防治攻坚战实施情况暨黄河流域生态保护专项督察反馈意见整改方案》，并按照整改方案扎实推进整改工作。目前，整改方案确定的30项整改任务，已完成29项，剩余1项按整改方案有序推进。经市委、市政府审核同意的《洛阳市贯彻落实省委污染防治攻坚战实施情况暨黄河流域生态保护专项督察反馈意见整改情况的报告》(以下简称《整改报告》)已在洛阳市人民政府和市生态环境局门户网站全文公开。

2020年11月14日至28日，省委第三污染防治攻坚战实施情况暨黄河流域生态保护专项督察组对洛阳市开展专项督察，2021年3月18日反馈督察意见。市委、市政府高度重视，立即安排部署，制定印发《洛阳市贯彻落实省委污染防治攻坚战实施情况暨黄河流域生态保护专项督察反馈意见整改方案》，并按照整改方案扎实推进整改工作。目前，整改方案确定的30项整改任务，已完成29项，剩余1项按整改方案有序推进。经市委、市政府审核同意的《洛阳市贯彻落实省委污染防治攻坚战实施情况暨黄河流域生态保护专项督察反馈意见整改情况的报告》(以下简称《整改报告》)已在洛阳市人民政府和市生态环境局门户网站全文公开。

《整改报告》阐述了我市整改工作成果。一是整改任务全面推进。市环保督察整改办对照整改任务，细化实化89条整改措施，逐一明确整改目标、整改时限和责任领导。二是绿色理念稳步强化。结合中央及省委环保督察整改工作，围绕学习贯彻绿色发展理念，将生态环境建设体系作为重要内容，形成了推进生态建设的总体思路。三是环境质量持续改善。2020年以来，洛阳大气环境质量持续保持良好势头。整体环境质量持续改善，人民群众获得感、幸福感和安全感不断增强。四是结构调整步伐加快。坚持标本兼治，加快调整优化能源结构、产业结构、交通运输结构、用地结构，统筹有序推进城区高排放企业搬迁改造。五是环保合力逐渐形成。通过督察及问题整改，各级党委政府的领导责任、有关部门的监管责任、企业污染治理的主体责任更加明晰。各级各部门上下联动、密切协作，形成整改工作“一盘棋”，以整改工作为抓手，打好污染防治攻坚战，提升生态文明建设。

《整改报告》阐述了我市整改工作开展情况。一是加强组织领导。市委、市政府成立洛阳市省委污染防治攻坚战实施情况暨黄河流域生态保护专项督察反馈问题整改工作领导小组，统筹推进全市专项督察整改工作的落实。二是突出整改落实。各责任单位根据整改方案明确的整改目标、整改措施和整改时限立即开展整改。对每一个问题均能做到不回避、不遮掩，积极主动，不等不靠，坚决整改到位。三是建立长效机制。建立健全污染物排放许可证制度、精细化管控制度、环境问题举报查处制度、公安环保联合执法制度等一系列规章制度。四是强化信息公开。充分利用市属媒体，及时公开重点问题整改和典型案件的查处情况，接受群众和媒体监督。五是严格责任追究。由市纪委监委牵头，市委组织部等有关部门参与，对督察整改落实不到位以及督察组移交的问题线索逐一深入调查，厘清责任，依法依规追责。

《整改报告》还阐述了我市整改工作下一步打算。一是压实各级整改责任。严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”的工作要求，提高政治站位，强化责任担当，持续做好各级环保督察反馈问题的整改工作。二是强化整改工作合力。加强对责任单位整改过程和整改结果的监督，压实整改牵头单位和责任单位配合意识，形成部门联动、齐抓共管的工作格局，彻底解决整改工作中沟通不畅、发力不均等问题。三是完善整改推进机制。进一步加强整改工作调度，认真落实“四单制”要求，强化节点意识，压实各级责任，严格整改标准，持续推进整改，确保问题按时限完成、见底清零。四是真督实查较真碰硬。持续改进督察方式，依法从严查处环境违法行为。杜绝虚假整改、表面整改；对企业的违法行为坚决依法顶格处理，发挥应有的警示震慑作用。(洛阳市环保督察整改办)