洛阳66岁志愿者杨盘根：创作三句半 助力疫情防控

近日，在洛龙区开元路街道社区文化合作社，一个“防疫三句半”节目正在紧张录制。节目里的台词，是洛龙区开元路街道天元社区居民杨盘根创作的。

“七月二十那两天，南京机场疫情传，外来病毒德尔塔，毒箭；病毒传播速度快，四个地区高风险，中风险有一百多，危险……”

近日，在洛龙区开元路街道社区文化合作社，一个“防疫三句半”节目正在紧张录制。节目里的台词，是洛龙区开元路街道天元社区居民杨盘根创作的。

杨盘根今年66岁，平时热爱文艺创作。多年来，他一直积极投身志愿服务，为开元路街道社区文化合作社创编文艺作品。

前段时间，杨盘根看到小区的疫情防控卡点又设了起来，社区工作人员和志愿者们坚守防疫一线，他也想为疫情防控做一点贡献。

“我发现，一些老年人因为获取信息速度慢，对变异病毒了解不够深入，警惕性不强。还有一些人觉得自己打过疫苗就万事大吉了，这种想法很危险。”杨盘根说，这就需要用群众喜闻乐见的宣传形式，让大家提高警惕，“用这种三句半的形式说给他们听，就是想让大家都能重视起来。”

开元路街道相关负责人介绍，目前，社区文化合作社已把杨盘根创作的防疫宣传快板书、三句半和歌颂一线工作人员的诗歌排演成节目(详见本报8月12日A03版)，并放在防疫宣传车上播放，帮助居民了解防疫知识和相关政策。(记者 刘嘉仪 通讯员 刘静)