洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

《七夕奇妙游》唐小天穿越到的盛唐市集就在洛邑古城！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.13 23:09

　　刚刚，河南卫视“中国节日”系列新作《七夕奇妙游》一经播出，瞬间圈粉无数。

　　节目中，女宇航员唐小天开启穿越之旅，来到了大唐东都洛阳。

　　华灯初上，流光璀璨。朱阁画堂，游人如梭。沉睡的盛唐洛阳，穿越千年历史时空，在满城灯火中苏醒。

　　彩绸高悬、灯盏摇曳的街道，笙歌乐舞、熙熙攘攘的七夕夜……这一幕就是在洛阳市洛邑古城景区实景取景拍摄的。

资料图 

　　洛邑古城是洛阳近年的网红地标之一，将洛阳千年古城的风采集中展现。这里不仅有唐代的酒楼、宋代的商铺，一不留神还走过了明清，抬头就是民国的旧墙。据悉，漫步古城仿佛穿越时空的氛围，让洛邑古城成为《七夕奇妙游》穿越之旅的首站。

　　“节目中唐代的民间市集，就在洛邑古城新潭边、宴天下酒楼门前的观潭巷。”洛邑古城项目开发经理程俊晖介绍，为了复原唐代的民间市集，洛邑古城方面根据节目组提供的参考图，查阅了大量资料，进行了充分的准备，力争达到最好的效果。

　　节目中，红彤彤的灯笼将七夕夜装点得更加浪漫。为呈现这样的效果，现场需要关闭所有灯光，只保留灯笼营造氛围。为此，洛邑古城的电工还紧急对相关区域进行了线路改造。

　　灯光到位了，还需要小推车、老式方桌、摆件等集市上的各种道具。程俊晖介绍，准备时间只有两天，来不及采购，他们就从隋唐洛阳城国家遗址公园和丽景门等景区借来百余件物件，装满了一辆卡车。同时，在景区拍摄时演员们身着的古装，也都是由洛邑古城景区提供的。

　　“‘中国节日’系列节目非常成功地推广了传统文化，景区非常重视与节目组的合作机会，全力配合，出人出力。”程俊晖说，景区还派出30多名员工担当群众演员，参与录制。

　　待云开疫散，景区开园，您不妨跟随唐小天的脚步穿越千年，来洛邑古城开启一场浪漫的邂逅！（洛报融媒记者 李冰通 讯员石 智卫）　　
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·高龄产妇遇“狠心”医生 这个结局很暖心
  • ·八旬老人出现心包积液 竟是甲状腺惹的祸
  • ·医生：嘴角长唇疱疹一周左右可自愈 会传染
    		•
    相见不如上线 逛景只需一键
    相见不如上线 逛景只需一键
    相见不如上线 逛景只需一键
        为加强疫情防控、避免人员聚集，我市各博物馆已暂停开放。
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
    		•
    		 
    新闻排行
  • 隋唐大运河文化博物馆项目主体封顶
  • 即日起，洛阳可以恢复堂食啦！需要满...
  • 洛阳市区公园明日恢复开放 进园仍需预...
  • 洛阳今日阴天有中雨 局部地区有大雨或...
  • 注意！洛阳幼升小、小升初网上报名平...
  • 七夕将至， 来感受洛阳防疫“夫妻档”...
  • 市委理论学习中心组举行集体学习（扩...
  • 疫情防控 青年勇担当
  • 电梯咋样消毒？千万不要直接对着电梯...
  • 发行都市圈旅游年票、举办都市圈文物...
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    洛阳民航家属院：老旧...
    汝阳县：建设“四好农...
    洛阳老城区开展全域消...
    疫情防控，母女齐上阵！
    精彩热帖

    古仓街检测点掠影

    天然番茄

    老城十字街

    盐湖人像摄影
    /沿黄公路（新安段）
    /志愿者在行动
    /【光影瞬间】其乐融融的好姐妹
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605