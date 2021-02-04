《七夕奇妙游》唐小天穿越到的盛唐市集就在洛邑古城！

刚刚，河南卫视“中国节日”系列新作《七夕奇妙游》一经播出，瞬间圈粉无数。

刚刚，河南卫视“中国节日”系列新作《七夕奇妙游》一经播出，瞬间圈粉无数。

节目中，女宇航员唐小天开启穿越之旅，来到了大唐东都洛阳。

华灯初上，流光璀璨。朱阁画堂，游人如梭。沉睡的盛唐洛阳，穿越千年历史时空，在满城灯火中苏醒。

彩绸高悬、灯盏摇曳的街道，笙歌乐舞、熙熙攘攘的七夕夜……这一幕就是在洛阳市洛邑古城景区实景取景拍摄的。

资料图

洛邑古城是洛阳近年的网红地标之一，将洛阳千年古城的风采集中展现。这里不仅有唐代的酒楼、宋代的商铺，一不留神还走过了明清，抬头就是民国的旧墙。据悉，漫步古城仿佛穿越时空的氛围，让洛邑古城成为《七夕奇妙游》穿越之旅的首站。

“节目中唐代的民间市集，就在洛邑古城新潭边、宴天下酒楼门前的观潭巷。”洛邑古城项目开发经理程俊晖介绍，为了复原唐代的民间市集，洛邑古城方面根据节目组提供的参考图，查阅了大量资料，进行了充分的准备，力争达到最好的效果。

节目中，红彤彤的灯笼将七夕夜装点得更加浪漫。为呈现这样的效果，现场需要关闭所有灯光，只保留灯笼营造氛围。为此，洛邑古城的电工还紧急对相关区域进行了线路改造。

灯光到位了，还需要小推车、老式方桌、摆件等集市上的各种道具。程俊晖介绍，准备时间只有两天，来不及采购，他们就从隋唐洛阳城国家遗址公园和丽景门等景区借来百余件物件，装满了一辆卡车。同时，在景区拍摄时演员们身着的古装，也都是由洛邑古城景区提供的。

“‘中国节日’系列节目非常成功地推广了传统文化，景区非常重视与节目组的合作机会，全力配合，出人出力。”程俊晖说，景区还派出30多名员工担当群众演员，参与录制。

待云开疫散，景区开园，您不妨跟随唐小天的脚步穿越千年，来洛邑古城开启一场浪漫的邂逅！（洛报融媒记者 李冰通 讯员石 智卫）