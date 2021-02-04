考生请注意！我省特岗教师招聘面试时间推迟

洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，根据我省疫情防控工作部署，为保障广大考生的生命安全和身体健康，原定于8月12日—14日的全省特岗教师招聘面试推迟举行。面试、体检等后续工作安排另行通知，请各位考生及时关注河南省特岗教师招聘网站市、县教育局的公告。

洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，根据我省疫情防控工作部署，为保障广大考生的生命安全和身体健康，原定于8月12日—14日的全省特岗教师招聘面试推迟举行。面试、体检等后续工作安排另行通知，请各位考生及时关注河南省特岗教师招聘网站市、县教育局的公告。

洛阳市教育局有关负责人介绍，今年我市招聘600名特岗教师。前期参加2021年河南省特岗教师招聘考试统一笔试考试的考生，8月8日起可登录河南省2021年特岗教师招聘网站进行成绩查询。

根据洛阳市疫情防控工作要求，此次成绩复查采取电子邮件的方式进行，不再接受现场申请和电话查询；考生若对成绩有异议，需上传本人手持身份证照片和身份证、准考证、个人书面申请材料照片，于8月9日(0:00-24:00)发送至洛阳市招生考试中心邮箱(lyszskszx_tg@163.com)。电子邮件标题须注明考生姓名、准考证号、联系方式，一个邮箱号只能查询一名考生。

洛阳市招生考试中心将于8月10日组织评卷组等有关人员，在纪检监察部门监督下进行集中复核，并通过电子邮件或电话回复考生复核结果。成绩复核要求：只复核是否有漏评分、漏登分现象，不复核评卷标准。(洛报融媒记者 孟山)